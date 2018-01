Dschungelcamp 2018: Matthias Mangiapane: Ein bisschen Luxus muss schon sein

Am Anfang war die Mutter Gottes. Und die – musste weg. „Das passt einfach nicht zu uns und zu dem ganzen Konzept, was wir uns vorstellen“, sagt der damals 25-jährige Matthias Mangiapane in seinem Bewerbungsvideo für die Vox-Sendung „Ab ins Beet“. Ein Pool soll her in den Garten seines...