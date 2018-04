Maybrit Illner - „Trump befindet sich im Überlebenskampf“

Russland und die USA scheinen auf einen Showdown in Syrien zuzustreben. US-Präsident Donald Trump erklärt Moskau per Twitter quasi den Krieg, Kremlchef Wladimir Putin hält dagegen. Unklar ist dabei, ob es überhaupt den Einsatz von Giftgas in der syrischen Stadt Duma kam, wie der Westen es...