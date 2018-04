Fernsehpreis: Lola für Marie Bäumer als beste Schauspielerin

Marie Bäumer ist bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Die 48-Jährige wurde am Freitagabend in Berlin für ihre Rolle als Romy Schneider in Emily Atefs Drama „3 Tage in Quiberon“ geehrt. „Ich bin sooooo glücklich, ich freue mich so unglaublich“,...