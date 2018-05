Doku und Talk: Das ist wirklich dran am deutschen Job-Wunder

Christian Lindner ist ein spendabler Mann. Wer sich das bis jetzt nicht vorstellen konnte, wurde am Montagabend bei „Hart aber fair“ eines Besseren belehrt. Ganze zwei Euro Trinkgeld drückt der FDP-Chef nämlich jedem Fahrradkurier in die Hand, der sein Essen bis an die Wohnungstür liefert. Eine...