ARD überträgt Urteilsverkündung im NSU-Prozess live

Die Urteilsverkündung im NSU-Prozess überträgt das Erste live. Am Mittwoch, 11. Juli, will das Oberlandesgericht München das Urteil gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte sprechen. Die Entscheidung der Richter lässt sich ab 9.55 Uhr verfolgen, wie das Erste am...