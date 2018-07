„Das System Airbnb“: Vom Start-up zum großen Reibach

Es war einmal ein Start-up-Unternehmen in Kalifornien, das hatte die Idee, jungen Reiselustigen in aller Welt Übernachtungsmöglichkeiten zu kleinen Preisen zu vermitteln. Zehn Jahre nach dem Start der Online-Plattform Airbnb, so legt es die Reportage nahe, ist aus dem Märchen ein Albtraum...