"Cabaret"-Autor Joe Masteroff ist tot

New York Er war einer der Großen in der Welt des Musicals. Sein Meisterstück war "Cabarat". Jetzt ist Joe Masteroff im Alter von 98 Jahren gestorben.

Der Autor des Erfolgsmusicals "Cabaret", Joe Masteroff, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte die Roundabout Theatre Company mit; das Unternehmen brachte Neuinszenierungen von "Cabaret" und des Masteroff-Musicals "She Loves Me" an den Broadway.

"Heute betrauern wir den Verlust unseres Freundes, eines Meisters des großen amerikanischen Musicals", hieß es auf der Company-Website. Masteroff starb am Freitag im Lillian Booth Actors Home in Englewood (US-Bundesstaat New Jersey), wie Masteroffs Freund und Literaturagent Howard Marren der "New York Times" bestätigte.

Masteroff hatte 1966 das Buch zum Musical "Cabaret" geschrieben, John Kander und Fred Ebb zeichneten für die Musik verantwortlich. Ein Jahr später wurde "Cabaret" mit dem Tony-Award als bestes Musical ausgezeichnet.