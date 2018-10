Tina Turner stellt Musical-Hauptdarstellerin persönlich vor

"Tina - Das Tina Turner Musical" enstand in enger Zusammenarbeit mit der Sängerin.

Hamburg Zuletzt war Tina Turner 2009 im Rahmen ihrer Abschiedstournee offiziell in Deutschland. Für ihr neues Musical, das im März 2019 Premiere in Hamburg feiert, besucht sie schon jetzt die Hansestadt.

Weltstar Tina Turner (78, "Simple the Best") wird heute (23.10.) die Hauptdarstellerin des neuen Musicals über ihr Leben in Hamburg vorstellen.

"Die Queen of Rock freut sich sehr darauf, die Show persönlich anzukündigen und zu verraten, wer ihre Rolle übernehmen wird", teilte das Unternehmen Stage Entertainment mit. Bei der Präsentation der Hauptdarstellerin im Hamburger Mojo Club werden auch Regisseurin Phyllida Lloyd ("Mamma Mia") und Produzentin Tali Palman dabei sein.

Das Musical "Tina - Das Tina Turner Musical" feiert im März 2019 Deutschland-Premiere auf der Hamburger Reeperbahn. Es wurde von Stage Entertainment in enger Zusammenarbeit mit Tina Turner entwickelt. Erzählt wird das Leben der amerikanischen Sängerin von der Zeit als junges Mädchen in Nutbush im US-Bundesstaat Tennessee über ihren Lebensabschnitt mit dem Musiker und späteren Ehemann Ike Turner bis hin zu ihrem weltweiten Erfolg als Solokünstlerin.