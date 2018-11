Dunja Hayali: Judenhass ist wieder Alltag in Deutschland

Der Holocaust muss nicht unterhalten. Und eine Sendung von Dunja Hayali anlässlich der Reichspogromnacht, die sich dieses Jahr am 9. November zum 80. Mal jährt, muss es ebensowenig. Am 9. November 1938 wurde durch eine Rede Joseph Goebbels ein Vernichtungssystem ausgerufen, das den in der...