Arte-Doku fragt: Wie viel Anteil hatten Nazis an der Mondlandung der USA?

Es war das größte Abenteuer des 20. Jahrhunderts: Mit 150 Millionen PS Schubkraft startet im Sommer 1969 die erste bemannte Mond-Mission in den Weltraum. Eine halbe Milliarde Menschen weltweit verfolgte atemlos an den TV-Bildschirmen, wie Neil Armstrong am 21. Juli als erster Mensch seinen Fuß auf...