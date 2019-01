Gustavo Dudamel wird auf "Walk of Fame" geehrt

Los Angeles Normalerweise werden hier Schauspieler geehrt. Jetzt ist mal ein Dirigent auf dem "Walk of Fame" an der Reihe.

Der aus Venezuela stammende Star-Dirigent Gustavo Dudamel (37) wird in Hollywood mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" geehrt. Am 22. Januar soll er die Plakette mit seinem Namen auf dem Hollywood Boulevard enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile am Dienstag mitteilten.

Als Gastredner sind die Schauspielerin Helen Hunt und der berühmte Filmkomponist John Williams (86) eingeladen. Mit dem "Star Wars"-Komponisten und mehrfachen Oscar-Preisträger hatte Dudamel an dem Soundtrack für "Star Wars: Das Erwachen der Macht" gearbeitet. Der 2654. Stern auf dem berühmten Bürgersteig wird in der Sparte "Musik" verliehen.

Dudamel feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum als Chefdirigent des Sinfonieorchesters Los Angeles Philharmonic. Auf ihn geht die Gründung des Jugendorchesters YOLA zurück, das sich vor allem an die große lateinamerikanische Gemeinde der kalifornischen Metropole richtet. Als Gastdirigent arbeitet der Klassik-Star auch eng mit den Berliner Philharmonikern zusammen.