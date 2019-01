Das bewegte Leben einer Feuerwehrleiter

In der Nacht vom 20. auf den 21. Januar 1966 entwickelte sich eine der dramatischsten Feuerkatastrophen nach dem Krieg in Braunschweig. In einem dreigeschossigen Wohnhaus an der Jasperallee geriet durch die Unachtsamkeit eines Bewohners das hölzerne Treppenhaus in Brand. Der Weg ins Freie war...