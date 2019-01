Theo Adam am Tag der Wiedereröffnung der Semperoper 1985 auf dem Dresdner Theaterplatz.

Dresden Der renommierte Opernsänger Theo Adam ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in einem Dresdner Pflegeheim, wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte.

Zuerst hatte dnn online, die Onlineausgabe der "Dresdner Neuesten Nachrichten", darüber berichtet.