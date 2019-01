Österreich-„Tatort“ lässt reales Rätsel um toten Minister Karl Lütgendorf aufleben

Was haben die Österreicher doch für eine großartige Landschaft. „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“, heißt es nicht umsonst in der Operetten-Seligkeit. Und dann ist da auch noch das Weiße Rössl am Wolfgangsee. „Unglaublich schön muss es sein, in dieser Gegend Urlaub zu machen“, schwärmt...