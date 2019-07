Tannhäuser vergnügt sich im Bayreuther Lovemobil

Mancher bliebe vielleicht gerne ganz am Festspielparkteich mit der spritzigen Fontäne. Von einer Trauerweide überschattet und mit Orchideenstauden umstanden, hatte er von je etwas von Wagners verwunschenen Gärten, in denen Venus und Eroten ihre Sinne kühlen. In der Pause der Neuinszenierung des „Tannhäuser“ von Tobias Kratzer ließ dort ein Kleinwüchsiger sein Gummiboot zu Wasser, und die schwarze Dragqueen Le Gateau Chocolat sang mit sattem Bass Pophits, aber auch Elisabeths Hallen-Arie. Was auch die Festspielbesucher zu den schaulustigen Passanten lockte, denen hier Einblick in Wagners Liebesparadies gegeben wurde.

Auf der Bühne beschränkte sich der Venusberg auf ein Lovemobil, mit dem Venus im Glimmer-Body samt einer bunten Truppe mit Dragqueen, Zwerg und Tannhäuser als Clown unterwegs war. Hineingeclont in ein Video der Wartburglandschaft. Eine Fuhre Outlaws, die in der Tiefgarage Benzin stehlen und im Drive-in die Burger-Zeche prellen. Liebe? Sünde? Sie kommt auf ganz andere Art als sonst. Die lustige Truppe sieht sich plötzlich einem Cop gegenüber, und Venus gibt Gas. Ein falscher Moment in alberner Panik, der ein ganzes Leben zerstören kann.

Tannhäuser jedenfalls kann nicht damit leben, er sitzt nur noch betroffen mit im Karavan. Dann lässt er sich aus dem Wagen fallen. Der Hirt als fröhlicher Radfahrer in Casper David Friedrichs gemalter freier Natur findet und stärkt ihn. Im Hintergrund ist statt Wartburg das Festspielhaus zu sehen, dem die Pilger, bekleidet wie die aktuellen Festspielgäste, zustreben. Die Ritter, die daraus hervortreten, scheinen von der Probe zu kommen.

Bis hierhin verschränkt Kratzer geschickt Festspielalltag mit ironischen Augenzwinkerern wie dem Aufkleber „Biogasanlage, mangels Nachfrage geschlossen” als Anspielung auf die vorangegangene Bayreuther „Tannhäuser“-Inszenierung, und eine wahrhaftige Sünde, Verkehrstod aus Übermut. Man wird sehen, ob die weitere Engführung gelingt. Musikalisch bleibt Valeri Gergejevs Dirigat bislang zweckdienlich, nicht mehr.