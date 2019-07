Turbulenzen nach Namikas Konzertabsage in Wolfsburg

An sich ist das Sommerfestival der Autostadt ja eine schöne Geste an die Region: Vom 19. Juli bis 1. September geben sich verschiedene Pop-Stars dort die Klinke in die Hand, um auf zwei Außenbühnen die Besucher zu unterhalten. Konzertkarten braucht es dafür nicht, die Acts sind im Eintrittspreis inbegriffen, der ganztags 20 Euro, ab 16 Uhr, wenn die Konzerte starten, sogar nur 10 Euro kostet. Für Gruppen wie Revolverheld, Matze Knop oder Jan Josef Liefers mit Band durchaus ein Schnäppchenpreis.

Der Werbeeffekt ist natürlich mitzudenken. Wer erstmal in der Autostadt ist, guckt sich vielleicht auch die Themenhäuser und die ausgestellten Modelle an. Gute Stimmung für den dahinterstehenden Konzern macht es sowieso.

Was nun, wenn ein Haupt-Act ausfällt? Die Sängerin und Rapperin Namika aus Frankfurt sollte am Sonntag, 18 Uhr, auf der großen Lagunen-Bühne auftreten. Der Sound-Check fand noch statt, dann meldete sie sich kurzfristig krank. Circa zwanzig Minuten vor Konzertbeginn. Für jeden Veranstalter ein Albtraum. Autostadt-Geschäftsführer Claudius Colsman entschuldigte sich noch auf der Bühne, da verlangten die ersten Zuschauer schon das Eintrittsgeld zurück.

Doch die Autostadt vertrat den Standpunkt: Der Eintritt galt für die Autostadt mit all ihren Attraktionen, das Konzert sei nur ein Act unter mehreren Veranstaltungen und Erlebnisstationen gewesen. Namikas krankheitsbedingter Ausfall sei höhere Gewalt.

Viele Zuschauer protestierten. Es kam zu unschönen Szenen. „Wir waren über das Verhalten Einzelner sehr überrascht. Es wurden Mitarbeiter angespuckt, es kam sogar zu Handgreiflichkeiten“, erklärte ein Autostadt-Sprecher.

Auch im Internet schaukelte sich die Stimmung hoch, es gab harsche Worte für die Haltung der Autostadt, jeden Ersatzanspruch zu verweigern. Die Mehrheit zeigte allerdings Verständnis. Einige Kommentare dachten auch an Namikas Gesundheit und daran, dass die Konzertabsage auch für den Veranstalter unangenehm ist.

Die Zuschauer, die teils von weither angereist waren, argumentieren, dass sie ja wegen des Pop-Acts von Namika in die Autostadt gekommen seien, deshalb müsste der Eintritt zurückgezahlt werden. Und ganz so schlecht sieht ihre Sache gar nicht aus, auch wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Autostadt gleich an mehreren Stellen betonen, dass Eintrittsgelder grundsätzlich nicht erstattet werden.

Unter der Rubrik „Eintrittspreise“ steht ausdrücklich: „Sollten einzelne Attraktionen ausfallen, entsteht für Sie kein Anspruch auf vollständige oder anteilige Rückerstattung der Eintrittspreise. Erstattet Ihnen die Autostadt ausnahmsweise den Eintritt aus anderen rechtlichen Gründen, so erfolgt dies maximal bis zur Höhe des entrichteten Eintrittspreises. In Fällen höherer Gewalt sind Ansprüche ausgeschlossen.“

Dr. Johannes Ulbricht, Justitiar des Bundesverbands Deutscher Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, dem unter anderem das Schleswig-Holstein-Musikfestival und die Braunschweiger Konzertagentur Undercover angehören, stellt erstmal grundsätzlich klar: „Wenn ein Künstler nicht auftritt, wurde die mit der Eintrittskarte erkaufte Leistung nicht erbracht. Der Kunde hat dann Anspruch auf Ersatz, das ist wie wenn die Milch sauer ist, die man gekauft hat.“ Meistens würden Ersatzkonzerte angeboten, für die die Eintrittskarte weitergelte, bei Verlangen werde aber auch zurückgezahlt.

Nun galt die Autostadt-Eintrittskarte ja nicht speziell für das Konzert, sondern für ein Gesamtpaket verschiedener Angebote in der Autostadt. „Man muss sicher unterscheiden, ob bei einem Festival irgendeine Vorband nicht auftritt oder die Hauptattraktion. Wenn Sie bei einem Konzert mit mehreren Bands alle angucken und nachher reklamieren, dass eine nicht aufgetreten ist, sieht es mit Ersatzansprüchen sicher schlecht aus.“

Aber Namika war ja nun sicher die Hauptattraktion des Nachmittags. Die Autostadt habe mit ihr geworben mit dem Zweck, das Publikum dazu zu bringen, in die Autostadt zu kommen. „Man wollte, dass die Leute deswegen kommen“, so Ulbrichts Einschätzung. Wenn in einem Gesamtpaket eine wesentliche Leistung nicht funktioniere, bestünde durchaus Anspruch auf Ersatz. „Wenn in einem gekauften Präsentkorb eine Ware verdorben ist, muss sie auch ausgetauscht werden“, so der Justitiar.

Bei Besuchern, die das Sommer-tagesticket für 20 Euro gekauft hätten, könnte man noch argumentieren, dass sie sich ausdrücklich die ganze Autostadt angucken wollten. Bei denen, die das ermäßigte Abendticket für 10 Euro gekauft haben, das ab 16 Uhr gelte, also dem Zeitpunkt, an dem die Konzerte in der Autostadt anfangen, könne man davon ausgehen, dass sie wirklich für die Konzerte gekommen seien. Seiner Auffassung nach stünden die Chancen nicht schlecht, dass dies die Summe sei, die ersetzt werden sollte.

Ein Autostadt-Sprecher betont, dass der Sommer-Eintritt von 20 Euro an jedem Tag des Sommerfestivals gelte, auch wenn es gar keine Konzerte gebe. Das 10-Euro-Abendticket gebe es sogar das ganze Jahr. Es handele sich hier eben nicht um Konzerttickets.

Trotzdem nehme man den Dialog mit den Besuchern sehr ernst. Alle, die sich per E-Mail oder mit den Feedback-Fragebögen an die Autostadt gewandt haben, bekämen, wie auch grundsätzlich üblich, eine Antwort. „Wir werden sie kontaktieren und in individuellem Dialog zu Lösungen kommen“, sagte der Sprecher.

Worin diese Bestehen könnten, konnte er nicht sagen. „Ein Ersatzkonzert mit Namika wird es leider nicht sein können. Wir haben das bereits geprüft, sie hat in diesem Sommer keine Zeit mehr.“

Online-Stimmen:

Sabrina Meyer (via Facebook): Meine Tochter ist auch total enttäuscht und ich sauer. Man bezahlt Geld für etwas, was es nicht gab. Traurig fand ich, dass die armen Mitarbeiter an der Info alles abbekommen haben und die Verantwortlichen sich nicht dafür interessiert haben. Freier Eintritt für ein nächstes Konzert wäre, denke ich mal, fair.

André Hofmann (via Facebook): Denkt hier eigentlich auch mal jemand darüber nach, dass sie aus gesundheitlichen Gründen absagen musste? Ist schon etwas unfair, sowas kann jedem passieren. Wir sind schließlich alles nur Menschen und keine Maschinen!

Thorsten Bertram (via Facebook): Schlechte Entscheidung der Geschäftsführung... Bei sowas muss es ’ne Rückerstattung geben, ohne wenn und aber! Das wirft ein sehr schlechtes Licht auf die Autostadt

Mark Us (via Facebook): Wenn der Eintritt nur für die Autostadt war, ist es doch richtig, dass es keine Rückerstattung gibt, oder nicht?

Sabine Schulz (via Facebook): Kann den Ärger verstehen – aber macht doch einfach das Beste daraus. Die Autostadt hat auch ohne Namika ganz viel zu bieten.

PZBTL (von unserer Internetseite): Die isländische Band Mezzoforte war super. Dafür hat sich der Eintritt schon gelohnt. Die Namika-Fans sind natürlich zu recht sauer, und die hätten wir auch gern gesehen.

Barbara Schmidtke (via Facebook): Ich würde auf jeden Fall meine Eintrittskarte aufheben, vielleicht kommt die Autostadt den Gästen entgegen, wenn das Konzert nachgeholt wird... fände ich nur fair.