TV-Star Klaus Schreiber inszeniert „Nabucco“ in Braunschweig

Auf dem Burgplatz wird noch jede Menge Sand verharkt. Nicht für ein Beachvolleyballturnier, sondern für Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“, die das Staatstheater Braunschweig hier ab 17. August zwei Wochen lang als Openair spielen wird. Eine Oper über die babylonische Gefangenschaft der Juden zur Zeit des Königs Nebukadnezar, der auf Italienisch Nabucco heißt. Wüstensand ist da durchaus angebracht.

„Ich lasse die alte Geschichte aus dem 1. Jahrtausend nach Christus buchstäblich aus dem Sand ausgraben“, erläutert Regisseur Klaus Christian Schreiber. Das Ambiente bleibt nahe an der Geschichte, „es geht um psychologisch glaubhafte Konstellationen zwischen Menschen. Ich lasse das nicht unter Panzern in Ramallah oder Aleppo spielen“, pointiert er. Natürlich, die Handlung lege den Gedanken an heutige Religionskonflikte nahe. „Aber dann hätte ich die Religionen auch benennen müssen. Wer sind die Juden, wer die Baalsgläubigen? Aber es geht eigentlich nicht um diese speziellen Religionen, sondern um die Macht, die mittels Religion ausgeübt wird.“

Nabucco ruft sich auf dem Höhepunkt des Konflikts selbst zum Gott aus. „Nach dem Motto: Eure jeweiligen Systeme sind mir egal – Ich bin das System!“ Dafür wird er von Gott mit Wahnsinn gestraft, laut Libretto per Blitzschlag. „Ich habe auch erst daran gedacht, das als großen Effekt mit Feuerkanonen zu inszenieren. Aber der Schlag, der ihn trifft, ist ein ganz anderer: Seine Tochter Fenena bekennt sich zum anderen Glauben, für ihn als alleinerziehenden Vater stürzt eine Welt zusammen, ohne seine Erbin wird das Leben sinnlos, ein Hirnschlag“, erklärt Schreiber. So habe er immer nach den menschlich mitvollziehbaren Wurzeln der manchmal etwas verworrenen Handlung gesucht.

Wie also kommt der König nach der Lähmung durch seinen Hirnschlag wieder zu Verstand? „Es ist die tödliche Bedrohung der Tochter durch die Rivalin Abigaille, die ihn wieder kämpfen lässt. Er nimmt den Glauben der Tochter an – wohl weniger aus der Inbrunst des Gebets, als weil er erkennt, dass dieser Glaube die Gesellschaft überlebensfähig macht: Die zehn Gebote sind Urregeln des Menschseins“, findet der Regisseur.

Und wäre Abigaille dann die egoistische Erzböse? Auch da will Schreiber menschlich tiefer loten: „Sie ist die Tochter einer Sklavin, und man glaubt, Nabucco sei ihr Vater, aber sicher ist das nicht. Sie muss also zusehen, dass sie ihre Rechte behält. Und dann verlässt sie auch noch Ismaele zugunsten Fenenas, ist doch verständlich, dass sie noch eifersüchtiger auf die legitime Nabucco-Tochter wird.“ Was Intrigen anbelange, sei Abigaille die Schülerin ihres Vaters, „sie imitiert Nabucco, bis in die Bewegungen hinein“.

Auf genaue Personenführung kommt in einer so am menschlichen Gehalt orientierten Inszenierung alles an. „Im Septett singen alle Protagonisten dieselbe Melodie, aber jeder hat für den Text eine andere Intention, „sie müssen sich von ihrem emotionalen Antrieb her unterscheiden, dann wird das auch äußerlich, mimisch-gestisch sichtbar“, betont Schreiber.

Dass er so detailliert von Psychologie und Beziehungen her argumentiert, mag an seinem Hauptberuf, dem des Schauspielers, liegen. Schreiber spielte in Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und Berlin unter Regisseuren wie Jürgen Flimm, Jürgen Gosch, Dietrich Hilsdorf oder Franz Xaver Kroetz, also solchen des psychologischen Realismus, von denen es auch nach Schreibers Meinung immer weniger gibt. „Nichts gegen Castorf und all die performativen Ansätze, aber es ist traurig, dass sie so ausschließlich geworden sind. Es müsste für das Theater-Theater, wie ich es nenne, doch auch noch Platz da sein.“ Er erinnert sich an Mitternachtsproben mit Hilsdorf in Stuttgart zu Kleists „Hermannsschlacht“, wo bis morgens um fünf um die Bedeutung der Sätze, die Hintergründe der Beziehungen gerungen wurde. „Und dann erkennen die Zuschauer den Sinn auch. Ich mochte Regisseure, die verbissen ihre Sicht dem Publikum vorkauen, selber nie, und darum will ich selbst auch nicht so sein.“ Die „Lustige Witwe“ im vergangenen Jahr am Staatstheater war sein Regie-Debüt, nach „Nabucco“ folgt in Darmstadt „Frau Luna“.

Viel gefragt ist er auch für musikalische Rollen wie Brechts Mackie Messer, Professor Higgins im Musical „My fair Lady“ oder durch den Abend führender böser Geist Samiel im „Freischütz“. Und die meisten Zuschauer werden Schreiber aus Fernsehformaten wie „Tatort“, „Soko“ und „Alphateam“ kennen, wo er einen fiesen Chirurgen spielte.

„Im Fernsehen kann man Figuren eigentlich nicht selbst entwickeln. Daher ziehe ich immer das Theater vor, das ist mein Metier. Aber es war doch eine gute Ensemblearbeit in den drei Jahren. Irgendwann versteht man sich mit den Kollegen so gut, dass man diese kleinen Witze unter dem Text machen kann, die der Autor nicht geschrieben hat und die Redaktion nicht merkt.“

Zu viel Humor habe aber nicht sein dürfen, er sei ja der Böse. Nach der zweiten Staffel wurde er endlich gefragt, wohin er die Figur entwickeln würde. „Mehr Sex, habe ich gesagt. Die Figur war völlig festgefahren. Der Böse muss aber auch aus Gründen böse sein – oder charmant, wie J.R. damals in ,Dallas’, sonst interessiert er nicht.“ Und schon wären wir wieder bei Abigaille und möglichst vielschichtigen Charakteren im Braunschweiger Wüstensand.