Elektro-Pionier Vangelis feiert bei Movimentos die Tradition

Vangelis ist einer dieser großen Namen aus den 80er Jahren. Damals erhielt der griechische Syntheziser-Pionier einen Oscar für die Filmmusik zu „Chariots of Fire“, einem der ersten rein elektronischen Hollywood-Soundtracks.

Seine mystischen, pathetischen Sounds untermalten auch die düsteren Bilder des Science-Fiction-Klassikers „Blade Runner“. Später verwendeten der Boxer Henry Maske und die Olympischen Spiele von London Vangelis’ Musik. Und schon in den 60ern und 70er Jahren hatte er mit Bands wie Aphrodite’s Child und Yes den Progressive Rock elek-tronisch mitgeprägt.

Und nun: Musik für zeitgenössischen Tanz, für eine Choreografie des britischen Tanzkünstlers Russell Maliphant. Deutschlandpremiere war Donnerstag bei Movimentos in der neuen Veranstaltungshalle Hafen 1 der Autostadt.

Vangelis’ Tracks werden an diesem Abend oft von heftig brodelnder E-Percussion getrieben. Darüber schichtet er synthetisch erzeugte oder gesampelte Sounds antiker Instrumente wie Lyra, Flöte, Kithara und Schalmei. Das hat oft eine orientalische Note, womit der 76-jährige Klangtüftler vielleicht auf die kleinasiatischen Beigaben der griechischen Kultur verweisen will. Es gibt aber auch die episch-filmhaften oder sich aus dunkel wuchtigem Bassdonnern dramatisch aufbauenden Klang-Installationen.

„The Thread“, der Faden, haben Vangelis/Maliphant ihre Arbeit genannt, in Anspielung auf die Sage von der kretischen Königstochter Ariadne, die ihrem Geliebten Theseus aus dem verfeindeten Athen mittels einer Schnur half, wieder aus dem Labyrinth zu finden, nachdem er ihren Halbbruder, den Jungfrauen verschlingenden Minotaurus, getötet hatte.

Das Bild des Bandes, wohl auch des Labyrinthes variieren die ersten Szenen, nach einem traumschönen Aufblühen des Ensembles aus einer konzentrisch geordneten Körper-Knospe. In langen, sich umschlingenden und wieder lösenden Reihen schreiten die 18 Tänzer die Bühne ab. Die Haltung ist sehr aufrecht, graziös, beide Arme oft erhoben ausgreifend oder auf die Schultern des Vordermannes gelegt. Die Szenen erinnern an halbornamentale Menschen-Darstellungen, die sich um antike Gefäße ringeln.

Dann löst sich das Gesamtensemble in Gruppen auf, die en suite kurze Choreografien zeigen. Die werden jeweils durch ein momentanes Verlöschen des Bühnenlichts und neue musikalische Farben markiert. Sie wirken größtenteils folkloristisch inspiriert. Da gibt es die kernigen Männerformationen, die trippelnd, stampfend und Beine schleudernd mit dauerstraffem Oberkörper Schrittfolgen tanzen, die an den Sirtaki erinnern, aber auch kriegerisch-aggressiven Ausdruck annehmen können. Grazile Damenensembles schweben in wohlgeordneten Reihen elegant dahin. Und auch in gemischten Formationen folgen Tänzer und Tänzerinnen in klaren Mustern den oft etwas plakativen Vangelis-Beats.

So flüssig Choreograph Maliphant die traditionellen Elemente variiert und ästhetisiert, so wenig durchbricht er allerdings über weite Strecken das Gruppenprinzip des Volkstanzes. Die in Trachten gewandeten Tänzer gewinnen keine individuellen Züge, bleiben anonyme, austauschbare Teile einer großen Gemeinschaft.

Nur ein Pas de deux baut eine spannungsreiche Beziehung zwischen zwei Individuen auf. Eine andere Szene, die hängen bleibt, ist ein Kreis wilder männlicher Tänzer, der sich immer enger um eine Gruppe Frauen schließt, die sich hinter der Körpermauer in dämmrigem Nichts aufzulösen scheinen. Vielleicht ein Bild für die Jungfrauen-Opfer an den Minotaurus.

Doch solche erzählerisch deutbaren Szenen bleiben die Ausnahme in einer Nummernfolge, die dem Folkloristischen verhaftet bleibt, so gekonnt getanzt und effektvoll in wechselnde Lichtflächen und Soundgewänder sie auch getaucht wird. Zustimmender, aber nicht euphorischer Beifall.

Noch einmal Samstag, 20 Uhr, Autostadt. Karten ab 25 Euro bei movimentos.de und (0800) 288 678 238.