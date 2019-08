Hoffnung für Braunschweigs Junges Staatstheater

Wäre das ganze ein Theaterstück, es könnte schlicht „Das Versprechen“ heißen. Doch in einigen Wochen könnte die bisherige Tragödie um das Jugendtheater Braunschweig doch noch ein gutes Ende nehmen: Das Wissenschafts- und Kulturministerium sowie die beiden Regierungsfraktionen im Landtag wollen den Umbau einer Probenbühne zur versprochenen neuen Kinder- und Jugendtheater-Spielstätte im Landeshaushalt 2020 und Folgejahren absichern.

„Das Staatstheater leistet mit seinem Jungen Theater hervorragende Arbeit und einen wichtigen Beitrag für die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen in der Region Braunschweig“, sagt Minister Björn Thümler (CDU). „Hinsichtlich der Nutzung des Gebäudes an der Husarenstraße als neuer Jugendspielstätte befinden wir uns aktuell mit allen Beteiligten in konstruktiven Gesprächen, um so zügig wie möglich eine langfristige Lösung zu finden“, so Thümler weiter.

Begonnen hatte das Gerangel um die neue Spielstätte im September 2017. Die damalige Kulturministerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) aus Braunschweig hatte kurz vor der Landtagswahl angekündigt, dass das Kinder- und Jugendtheater des Staatstheaters die neue Spielstätte in einer bisherigen Probenbühne in der früheren Husarenkaserne bekommen solle. Dann wechselte die Regierung, und der neue Kulturminister Thümler erbte das Projekt. Doch Schlagzeilen machte es eher mit dem Streit um Parkplätze an der neuen Spielstätte, um Anfahrtswege und um Lärmschutz.

Auch bei den früheren Kostenschätzungen blieb es nicht. Aktuell ist von 2,8 Millionen Euro für den Um- und Ausbau die Rede. Vor allem aber ist das Vorhaben in den politischen Lagerkampf geraten.

Heinen-Kljajic habe nichts getan, um das Projekt finanziell abzusichern, hieß es im CDU-geführten Wissenschafts- und Kulturministerium sowie bei der CDU-Landtagsfraktion. Die neue Koalition habe keinen Finger gerührt, um das kulturpolitisch wichtige Vorhaben voranzutreiben, sieht man dagegen im Grünen-Lager in Thümler und den jetzigen Regierungsfraktionen die Schuldigen.

Nachdem die Grünen-Fraktionschefin im Landtag, Anja Piel, den Vorwurf nach einem Besuch vor Ort in Braunschweig noch einmal offen per Presseerklärung erhob, keilte der CDU-Kulturpolitiker Christoph Plett, Mitglied im Wissenschaftsausschuss des Landtags, mit einer Erklärung zurück (wir berichteten).

„Das Finanzministerium hat seinerzeit die Pläne bekommen, und vom damaligen Minister Peter-Jürgen Schneider (SPD) gab es die klare Zusage, dass er es aus seinen Bauunterhaltungsmitteln bezahlen kann“, sagt Heinen-Kljajic zu der früheren Debatte. Ohne diese Absicherung hätte sie eine solche Ankündigung gar nicht gemacht.

„Wir hätten das Gebäude aus Mitteln des Landesliegenschaftsfonds hergerichtet“, erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung der frühere Finanzminister Schneider an die Diskussion. Das heißt so oder so: Eine Zusage an Heinen-Kljajic gab es offenbar. Nach Schneiders Erinnerung war Heinen-Kljajic seinerzeit auch darum bemüht, Fragen der Verkehrsanbindung der neuen Spielstätte zu klären.

Aus Sicht des Kulturministeriums erwies sich die Materie dann als zäh. „Bis ins Frühjahr dieses Jahres gab es Probleme mit der Baugenehmigung durch die Stadt wegen bauordnungsrechtlicher Fragen, wie zum Beispiel der Zahl der vorzuhaltenden Parkplätze, Lärmschutz der Anwohner und der Anfahrtmöglichkeit für Busse“, heißt es in einem Vermerk des Wissenschaftsministeriums vom 24. Juli 2019.

Diese Probleme habe man nun zusammen mit dem Landesliegenschaftsfonds lösen können. Allerdings sei der Einbau einer Lüftungsanlage nötig, was das Projekt verteuere. Thümlers Ministerium hatte das Projekt dann als „Große Baumaßnahme“ mit 2,8 Millionen Euro zum Haushalt für 2020 und Folgejahre zwar angemeldet. Wie es heißt, konnte dies aber „nicht durchgesetzt werden“.

„Mit MF (Finanzministerium, die Red.) wurde vereinbart, dass die Planungen trotzdem weitergehen“, heißt es in einem Vermerk des Wissenschaftsministeriums. „Voraussetzung für eine Berücksichtigung ist die Veranschlagungsreife. Durch eine baufachliche Beratung muss also die Grundlage für die Veranschlagung der Baukosten geschaffen werden. Das ist bisher nicht erfolgt, wird aber derzeit durchgeführt“, erklärte dazu auf Anfrage eine Sprecherin des Finanzministeriums. „Das MWK (Wissenschafts- und Kulturministerium, die Red.) hat eine Vielzahl an Projekten angemeldet, die bedauerlicherweise nicht alle berücksichtigt werden konnten“, so die Sprecherin weiter.

Die entscheidende Haushaltsrunde der Landesregierung, um die es dabei geht, ist unwiderruflich vorbei. Doch noch können die Landtagsfraktionen die Weichen in Grenzen umstellen. Da ist zum einen eine „politische Liste“, auf der die Fraktionen eigene Schwerpunkte zum Landeshaushalt setzen können. Weiter gibt es eine „technische Liste“, auf der rechtlich-finanztechnisch nötige Anpassungen vorgenommen werden.

„Ich denke, das Projekt ist gerettet“, sagt CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. Es sei erklärtes Ziel der CDU-Landtagsfraktion, die Mittel zur Verfügung zu stellen. Auch der Sprecher der regionalen SPD-Abgeordneten im Landtag, Christos Pantazis, äußerte sich gestern optimistisch. Zu Einzelheiten des Verfahrens mochte Toepffer ausdrücklich nichts sagen. „Alle sehen die politische Notwendigkeit“, so Toepffer.

Die Braunschweiger SPD-Landtagsabgeordnete Annette Schütze erklärte deutlicher in einer Mitteilung: „Wir werden uns bei den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner dafür einsetzen, das Kinder- und Jugendtheater mit einem nennenswerten Betrag auf der politischen Liste zu unterstützen.“

Dabei gehe es für 2020 zunächst vor allem um Planungskosten, sagt Toepffer. Doch die Planungen dürften wohl so weit fortgeschritten sein, dass im kommenden Jahr auch gebaut werden könnte – wenn die Mittel da sind.

Beim Staatstheater ist man aufgrund der Entwicklung optimistischer als zuvor. „Im Herbst 2021 würden wir gerne an der neuen Spielstätte anfangen“, nennt Intendantin Dagmar Schlingmann das Ziel. Da zu allem Überfluss die alte Spielstätte des Jugendtheaters, das Haus III im Magniviertel, gekündigt wurde, muss das Theater vom Januar 2020 an eine Übergangslösung dafür finden. So rächen sich die Verzögerungen um die frühere Husarenkaserne doppelt.

„Während in die anderen landeseigenen Staatstheater in Hannover und Oldenburg zuletzt und auch zukünftig regelmäßig zweistellige Millionenbeträge flossen, scheitern wir hier an verhältnismäßig kleinen Beträgen“, schrieb der SPD-Abgeordnete Christos Pantazis im Juli an den Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD).

Auch Weil soll offen für das Braunschweiger Anliegen gewesen sein.