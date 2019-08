Wagners Sohn im Sonntagskleid

Mal im Kleid, mal in Rüstung, die zwei Seelen des Siegfried Wagner sind in diesem Monolog über Richard Wagners umstrittenen Künstlersohn klar umrissen. Kleid oder Rüstung, Hauptsache Verkleidung könnte man ergänzen, denn das war wohl das eigentliche Ich, das dritte (auch Geschlecht). Feridun Zaimoglu hat sich im Auftrag der Bayreuther Festspiele aus Anlass des 150. Geburtstags Siegfried Wagners mit dem Komponisten und Festspielleiter befasst und einen spannenden, auf zwei Schauspieler verteilten inneren Monolog erdichtet, der immer wieder Originalzitate Siegfrieds und seiner Zeitgenossen integriert. Ehefrau Winifred etwa, Hitlers Busenfreundin, kommt zu Wort. In der klangmächtigen Inszenierung von Philipp Preuß wird daraus ein rauschhaft-theatrales Kinderspiel, als turnten die Gespenster der Geschichte hier in dem auratischen Spielort des abgewrackten Reichshof-Kinos rum.

Vorbei die Zeiten, als der gern ausgelassen albernde Vater Richard mit Sohn Siegfried, den Töchtern und Hunden im Garten seiner Villa Wahnfried herumtollte. Cosima, „die Cosi-Mama“, sorgt für Contenance. „Vater Kultur, Mutter Militär“, bringt es Zaimoglu auf den Punkt. Und es ist noch nicht ausgemacht, was die freie Entfaltung des Sohnes mehr beeinträchtigt hat. Der Übervater? Die Übermutter? Ohne Gürtel um die Taille ging es jedenfalls nicht: „Denn die Seele muss ins Korsett, sonst wird sie leichter als Luft“, so Zaimoglus Siegfried. Und kaum war die Mutter tot, starb auch Siegfried, 1930, mitten in „Tannhäuser“-Proben.

Aus dessen erotisch-enthemmter Venusberg-Szene hat Zaimoglu auch manche Fantasien geschöpft. Felix Axel Preißler und Felix Römer spielen die meiste Zeit in Unterwäsche, die sich auf dem Erdboden schmutzig färbt. Die Ostasienreise mit dem Freund Clement Harris gipfelt in einem orgiastischen Nacktbaden im Wasserfall, zu dem sich die Schauspieler aus Wasserflaschen bespritzen. Aber die Klangkulisse mit dem anschwellenden „Rheingold“-Vorspiel entfesselt Urkräfte, Urlaute, es sind Schreie, die ein „Kriegshymnus“ werden, so Zaimoglu, unter dem Beifall der Eingeborenen. Fantastisch werden hier Wagners Musik vom Uranfang und vorzivilisatorsche Lust mit allen aggressiv-libidinösen Aspekten zusammengeführt. Auch Kinderspiele können so sein, mit der Neigung ins Weltgefährliche. „Kantapper, kantapper zum Wald hinein“, wird aus einem Märchensingspiel Siegfrieds zitiert, „du grobe Sau! Ich bin drei hässlichen Weibern entwischt.“ Nur im Märchen konnte er noch die Sau rauslassen.

Und wie in Wagners Mythen ist immer Psychologisch-Sexuelles mitgemeint. Zaimoglus Siegfriede grölen von Deutschen, „stramm und straff“, „Eng-ländern“, dass Hagen ihn „speeren“ werde. Die langen Nasen aus dem Kinderspiel werden betastet und gelutscht. Einer spricht den Text auf Schwanzhöhe des anderen ins Mikro. Nein, artig und blass war Siegfried nicht.

Aber er beugt sich der Pflicht. Die Festspiele gehen immer vor. 1914 ist Homosexualität in Deutschland verboten. Schwester Isolde droht mit Enthüllungen, da kommt Winifred ins Haus, setzt sich auf den Gedenkstuhl Richard Wagners, die Schwestern kollabieren, Siegfried ist entzückt, endlich eine Komplizin im Kampf gegen das „Museum“, zu dem die Familie Wagners Erbe macht. Winifred wird sein „Katerlieschen“. Bald tollen die eigenen Kinder mit durch die Betten.

Und bald sind es Gespenster mit weißen Tüchern überm Kopf, auf die Gesichter projiziert werden. Ein großer Ballon bläst sich auf. Das Dilemma um Siegfrieds politische Haltung kann auch Zaimoglu nicht lösen. Die meisten Dokumente sind noch immer unter Verschluss. Zaimoglu zitiert: Mal ist Hitler „der herrlichste Mann“, mal sind die Juden als Festspielgäste willkommen, für dezidierten Philosemitismus, wie ihn manche Siegfried-Fans gerne hätten, reicht das aber auch nicht. Womöglich war Siegfried auch hier zu unentschieden, zu verspielt? 1930 – er folgt der Mama, „im Leben wie in den Tod“. Der Ballon platzt wie nahendes Kriegsgetöse.

Das Leben als Kinderspiel vor drastischen gesellschaftlichen wie politischen Anforderungen ist ein guter Ansatz Zaimoglus (und Günter Senkels als Koautor), der Siegfrieds Wesen nahezukommen scheint. Preuß und die exzellenten Schauspieler lassen’s krachen, und das ist gut so in der Stadt des Gesamtkunstwerks.