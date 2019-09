Eifelkrimi-Autor Jacques Berndorf schreibt nicht mehr

Der Bestsellerautor Jacques Berndorf schreibt nicht mehr. "Es geht noch, aber nach 40 Büchern habe ich keine Lust mehr", sagte der 82-Jährige in Dreis-Brück in Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur.

"Jetzt ist gut." Vor 30 Jahren erschien Berndorfs erster Eifelkrimi "Eifel-Blues". Es folgten weitere: Der Autor etablierte in den 1990er-Jahren das Genre des Regionalkrimis und wurde zum Auflagenmillionär. Am Sonntag (15. September) widmet das Krimifestival "Tatort Eifel" dem Eifelkrimi einen eigenen Fest-Abend. Schauspieler Heinz Hoenig liest in Daun aus Berndorf-Klassikern.

Berndorf, der mit eigentlichem Namen Michael Preute heißt, habe beim Start der Eifelkrimis nie damit gerechnet, dass sie mal so erfolgreich würden. "Nicht die Spur", sagte er. Das Schreiben sei seine große Leidenschaft gewesen: Daraus habe sich alles entwickelt. Ob er stolz sei? "Mittelprächtig", antwortete er.

Mehr als fünf Millionen Bücher hat Berndorf nach Angaben seines Verlegers Ralf Kramp verkauft. Berndorf zähle zu den erfolgreichsten deutschen Krimiautoren und sei damals ein wichtiger Impulsgeber für den Regionalkrimi-Boom gewesen. "Er hat die Provinz geknackt", sagte Kramp. Vor Berndorfs "Eifel-Blues" hätten Krimis vor allem in großen Metropolen gespielt.