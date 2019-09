Atomkraft-Drama im Staatstheater Braunschweig

Das erste, was mir sofort zu Gertrud Kohl einfiel, als wir das Gespräch vereinbarten, war: Ach ja, die Frau mit Bart. Das liegt daran, dass die Schauspielerin im Staatstheater bereits dreimal in einer Männerrolle aufgetreten ist. Und in dem Expeditions-Stück „Der Pol“ trug sie eben einen Bart. Und in der Südsee-Roman-Adaption „Das Imperium“ doch auch, oder?

„Ha, da sehen Sie mal“, sagt die zierliche Frau mit dem blonden Wuschel triumphierend, „das denken Sie nur! In dem Stück war ich zwar ein Mann, aber ich hatte einen Bikini an. Den Bart haben Sie in Ihrer Erinnerung hinzugefügt.“ Was sie damit sagen will: Geschlechterrollen resultieren immer auch aus vorgefügten Erwartungen. „Der Mann entsteht in Ihrem Kopf.“

Gertrud Kohl spielt gerne Männer. Ihre erste Rolle im Studententheater war ein Junge. Da sei kein Statement dahinter, betont sie. „Ich verwandle mich einfach gern. Ich spiele auch gern Kinder oder Tiere oder alte Menschen. Die Männer sind einfach eine Möglichkeit mehr, sich zu verwandeln. Und egal, was man spielt: Es ist niemals man selbst!“

In dem Stück „Die Kinder“ der jungen englischen Dramatikerin Lucy Kirkwood, das am Sonnabend im Kleinen Haus Premiere hat, spielt sie nun aber definitiv eine Frau. Allerdings eine ältere. Es geht um zwei alte Freundinnen, die sich 38 Jahre nach ihrem letzten Treffen in einem notdürftig eingerichteten Ferienhaus wiedersehen. Später kommt auch noch ein Mann hinzu, der die eine geliebt, die andere geheiratet hat. „Ein spannungsvolles Dreieck“, sagt Gertrud Kohl, und schon da merkt man ihr die diebische Freude, an die es wohl bereitet, dies Kammerspiel zu realisieren. „Ich konnte kaum glauben, dass eine so junge Frau so genau beobachtete, starke Dialoge für ältere Menschen geschrieben hat“, lobt sie die Autorin

Die drei Personen haben einst in einem Kernkraftwerk gearbeitet, das vor Kurzem einen GAU erlitten hat. Der Mann ist bereits verstrahlt, die beiden Frauen wissen es nicht so genau. Die Konflikte eskalieren, als die eine Frau, gespielt von Saskia Taeger, vorschlägt, die drei Alten sollten doch die jungen Arbeiter, die im Kernkraftwerk noch versuchen zu retten, was zu retten ist, ablösen. Schließlich sei ihr Leben gelebt.

„Hazel, meine Figur, ist dagegen. Sie versucht, in dem Häuschen mit kargen Mitteln Normalität herzustellen. Sie will nicht an den Unfall und die Folgen erinnert werden. Will nicht wahrhaben, dass ihr Leben gelebt ist. Sie kann nicht loslassen. Sie verdrängt. Die Freundin hat – im Gegensatz zu Hazel – keine Familie, keine Kinder. Sie weiß, dass das alles nicht nachholbar ist.“

So wird das Stück in den Augen der Schauspielerin über die aktuelle Atom-Problematik hinaus zu einem packenden menschlichen Ringen um die Einsicht in die Endlichkeit. „Denn endlich sind wir alle. Wir alle müssen irgendwann loslassen Auch ohne Atomkatastrophe.“

Sie selbst, sagt die Schauspielerin, habe sich die Frage gestellt: Würdest du an Hazels Stelle ins havarierte Kraftwerk zurückgehen? Die Frage dränge sich unabweislich auch jedem Einzelnen im Publikum auf.

Gertrud Kohl, 1964 in Passau geboren, machte sich lange nichts aus dem Theater. „Ich war ein Fernsehkind.“ Sie studierte Romanistik, beendete das Studium auch erfolgreich. Zwischendurch hatte sie aber bereits begonnen, Studententheater zu spielen. „Ich verstand erst die besondere Ästhetik, diese kunstvolle Künstlichkeit, die andere Art des Sehens, durchs Selbermachen.“

In Berlin bewarb sie sich um ein Schauspielstudium. Aufgrund ihres vergleichsweise hohen Alters wurde ihr jedoch geraten, sich gleich bei Theatern zu bewerben. Sie fand ein Engagement im Kinder- und Jugendtheater Tübingen, traf nach Stationen in Graz und München in Konstanz auf die Intendantin Dagmar Schlingmann. Der folgte sie nach Saarbrücken und dann nach Braunschweig. Eine menschliche Verbindung, die Gertrud Kohl als „seltenen Glücksfall“ bezeichnet.