Doris Dörrie will, dass wir alle drauflos schreiben!

Sie sitzt entrückt vom Publikum, erhöht durch eine breite hölzerne Treppe, vor einem leuchtend roten Vorhang. Diese erhabene, fast priesterliche Erscheinung passt zum Thema: Doris Dörrie führt nicht weniger im Schilde als eine Menschenbeglückung. Durch Schreiben. Genauer: durch autobiografisches Schreiben.

Ihr neues Buch versteht sie als Ermutigung. Man könnte fast sagen: als Erweckung. Dabei strahlt sie und lockt mit verführerischer Ansprache. Ihre Botschaft ist so zusammenzufassen: Schreiben Sie drauflos, das macht Sie glücklicher.

Da möchte man ihr gleich ins Wort fallen. Wird denn nicht schon genug geschrieben? Wird nicht viel mehr geschrieben als gelesen? Als jemals gelesen werden kann? Quellen nicht die Schreibtische von Literaturredakteuren, die Regale von Buchhandlungen über vor Autobiografien aller Art? Oder autobiografischen Romanen? Oder autobiografisch motivierten Gedichtbänden? Oh doch.

Man denke nur an Friedrich Schiller, dessen Räuber Karl Moor schon im 18. Jahrhundert klagte: „Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum.“ Was würde der gute Mann wohl heute sagen?

Doris Dörrie, erfolgreiche Autorin, Filmerin und Literatur-Dozentin, will aber noch mehr Tintenkleckserei. Jeder soll tintenklecksen. Das ist übrigens durchaus wörtlich zu nehmen. Denn Dörrie empfiehlt das Schreiben mit der Hand.

Schreiben bedeutet für sie, das Labyrinth des eigenen, einmaligen Gehirns zu erkunden, sich verschüttete Erinnerungen und Erfahrungen bewusst zu machen, indem man sie zurückruft. Schreiben sei Selbstvergewisserung über den „unerschöpflichen Reichtum, den wir in uns haben“. Wichtigste Regel: drauflos. Pausenlos. Mindestens zehn Minuten am Stück. Bloß nicht nachdenken. Bloß keine Skrupel nach dem Motto: Ach, mein Leben ist doch gar nicht interessant genug, das ist doch peinlich, ich kann doch gar nicht schreiben. „Schreiben Sie ruhig Blödsinn“, ruft Doris Dörrie emphatisch in die Aula des Martino-Katharineums. Spontan soll es sein und sinnlich, alles andere ist egal

Die Dozentin stellt eine Aufgabe: Böden beschreiben, über die man gegangen ist. Wie war das, bei welcher Gelegenheit, wie fühlte sich das an: taufeuchtes Gras, Waschbeton, Teppichboden, Sand, Kies. All sowas. Die Leute kritzeln emsig, genau zehn Minuten lang. Rufen dann verschiedene Böden in den Raum, die sie beschrieben haben.

Zweite Aufgabe. Essen beschreiben. Wieder zehn Minuten. Wieder werden danach verschiedene Esswaren in den Raum gerufen: Thüringer Klöße, Braunkohl, Zuckerbrot.

Was die Leute nun aber darüber hinaus tatsächlich geschrieben haben, bleibt ungewiss. Ob sie das gemacht haben, was Dörrie will? Nämlich aus Böden oder Nahrungsmitteln Gerüche, Geschmäcker, Erinnerungen, Atmosphären, Stimmungen emporsteigen zu lassen wie Marcel Proust aus der Madelaine?

Die versierte Autorin liest nun aus ihrem Buch vor, was sie selbst aus der Mortadella heraus imaginiert: eine nette familiäre Kindheitsepisode von einem unerlaubt geplünderten Kühlschrank.

Tja. Die Frau kann schreiben. Gut schreiben. Kann Atmosphäre zaubern. Pointen setzen. Das führt sie genüsslich vor. Und da sind wir bei dem Haken der ganzen Unternehmung. Ihr kommt es an diesem Abend nur aufs Schreiben als solches an. Was und in welcher Qualität, ist ihr egal. Kann eben auch Blödsinn sein.

Aber, mal abgesehen davon, dass das Wachrufen von Erinnerungen auch schmerzhaft sein kann: Wer schreibt, will Leser! Schreiben ist seiner Natur nach Kommunikation. Jedenfalls, wenn es mehr ist als Tagebuchnotizen. Da stellt sich unabweisbar die Frage nach Relevanz und Originalität, nach Handwerk und Talent. Da tut sich ein Dilemma auf, das Doris Dörrie ausblendet.

Unter diesem Aspekt sei zumindest eine kleine Warnung angefügt: Schreiben birgt auch Enttäuschungen. Das reine Glück ist es jedenfalls nicht.