Jenseits von Eden

Ungewöhnlich ernst und eindringlich erhob Museumsdirektor Ulrich Joger gestern vor Journalisten das Wort. Die Ausstellung über die Sahara und die Sahelzone in der Burg Dankwarderode sei natürlich den tierischen Überlebenskünstlern in diesem rund 10 Millionen Quadratkilometer großen Glutofen gewidmet. Auch den menschlichen Kulturen des afrikanischen und arabischen Raums gelte ein Teil der aufwendigen Inszenierung. „Aber es ist vor allem eine politische Ausstellung!“

Dass Fragen der Ökologie und des Naturschutzes auf diesem Globus inzwischen von eminenter, um nicht zu sagen: apokalyptischer politischer Bedeutung sind, wird uns Erdbewohnern immer schmerzlicher klar. Im Blick auf Afrika hob der Direktor des Naturhistorischen Museums hervor, dass kriegerische Handlungen, Rebellen-Attacken, Terror, instabile Regime nicht nur für Menschen mörderisch sind, sondern eben auch für die Tierwelt.

Vor allem durch Wildern gehe in Staaten wie Syrien, Mali, Jemen, Libyen, Niger das Artensterben weiter: Elefanten, Giraffen, Geparden, verschiedene Antilopen-Arten sind in diesen Staaten bedroht. Im Jemen wisse man wegen des Krieges kaum etwas über die Bestände an Wildtieren. Joger: „Der letzte frei lebende Leopard ist dort vielleicht schon verschwunden.“

Thematisiert wird in der Ausstellung auch die Trophäen-Gier reicher Jäger. Thematisiert wird, wie die zunehmende Ölförderung ­– vor allem von chinesischen Firmen – mit der damit verbundenen Infrastruktur in der Wildnis das Wildern auch der einheimischen Bevölkerung befördert. Es gibt Fotos, die sind nichts für zarte Gemüter: Dokumente von Gemetzeln.

So lässt man den Blick fast schwermütig schweifen über die Szenerie der präparierten Wüstenbewohner, die hier auf sandgelbem Stoffhügel malerisch zusammengestellt sind – vom Wüstenfuchs über den Strauß bis zu den Raubkatzen und Antilopen. Man betrachtet traurig die naturalistisch nachgebaute Oase mit jenen Vögeln, die durch Bejagung schwinden.

Die Ausstellung hält allerdings geschickt die Waage. Einerseits zwischen den politischen und den biologischen Aspekten, welche auf Schautafeln vom Wasserhaushalt bis zu Jagdmethoden der Wüstentiere veranschaulicht werden. Man erfährt also auch, welchen zum Teil verblüffenden Einfallsreichtum der Natur es da zu schützen gilt.

Andererseits wird die Waage gehalten zwischen Fatalismus und Hoffnung. Den aufrüttelnden Informationen über das Artensterben werden Beispiele von erfolgreicher Artenpflege entgegengestellt. Besonders stolz ist Joger auf ein Programm zur Rettung des Mali-Elefanten. Für diesen einst fast ausgerotteten nördlichsten afrikanischen Elefanten, erläutert er unter einem beeindruckenden elefantösen Charakterkopf, gebe es keine Reservate, weil sie dem Wasser hinterher wanderten in einem Gebiet so groß wie die Schweiz. Also auch durch menschliche Siedlungen. Doch sei die Stabilisierung des Bestandes geglückt. Für dieses Projekt sollen in der Ausstellung auch Spenden gesammelt werden.

Wir schlendern noch durch die kulturellen Bereiche der Ausstellung, vorbei an typischem Schmuck, Hausrat und Pflanzen, vorbei an einem Original-Beduinenzelt und einer nachgebauten Feuerstelle mit Brunnen, Ziege, Schaf und Katze, von denen sich übrigens auch unsere Haustiere herleiten lassen. Und kommen zu der bangen Frage: Was wäre, wenn man die Ausstellung in zehn Jahren wiederholen wollte? Joger verweist auf zunehmende Aktivitäten für Umweltschutz in den Sahara-Ländern. Aber: „Es bleibt ungewiss.“

