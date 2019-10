Die Modernität des alten Rembrandt

Braunschweig. Vor 350 Jahren starb der Malerstar des Goldenen Zeitalters in Armut. Dabei ist sein Spätwerk wegweisend – und auch in Braunschweig zu sehen.

Er machte rasant Karriere. 1606 als neuntes von zehn Kindern eines gut situierten Müllers in Leiden geboren, galt Rembrandts Interesse schon früh der Malerei. Mit 16 geht er bei dem Leidener Maler Jacob Isaacsz in die Lehre, einem Spezialisten für dramatische Höllenbilder. Mit 18 schnuppert er ein halbes Jahr in die Werkstatt des Amsterdamer Historienmalers Pieter Lastmann hinein. Mit 19 macht er sich selbständig.

Als Mittzwanziger hat er bereits einen Namen als begabter Porträtist, mit Ende 20 zieht er nach Amsterdam und gründet eine eigene Werkstatt. 1632 entsteht im Auftrag der Chirurgengilde das Gruppenbildnis „Die Anatomie des Dr. Tulp“, das Rembrandts endgültigen Durchbruch bedeutet. Statt die Ärzte in steifer Würde nebeneinander zu gruppieren, zeigt der Künstler sie konzentriert um eine Leiche versammelt, die ihr Prälektor Nicolaes Tulp soeben seziert.

Diesen neuen Ansatz, Menschen nicht in statischen Posen, sondern nach dem Leben in Szene zu setzen, aus einem Gruppenbild ein Ereignis, eine Geschichte zu machen, vollendet Rembrandt in seiner berühmten „Nachtwache“ der Büchsenschützengilde, die ihn weit über die Niederlande hinaus bekannt macht. Ihm ging es darum, in seinen Schöpfungen, „die größte und natürlichste Bewegtheit“ zu erreichen, das Gemüt, den Charakter eines Menschen unmittelbar zum Ausdruck zu bringen, wie Rembrandt in einem Brief schreibt.

Er malt gleichsam im Zentrum des Goldenen Zeitalters der Niederlande, seine Auftragsbücher sind voll, er verdient gut, bildet insgesamt 50 Lehrlinge aus, gründet eine Familie und bezieht eine repräsentative Wohnung in der Sint-Anthoniesbreestraat (dem heutigen Museum Rembrandthuis). Und doch stirbt der Künstler vor 350 Jahren, am 4. Oktober 1669, schließlich ziemlich einsam und verarmt. Wie konnte das sein?

Rembrandt war selber Sammler

Es hing wohl auch mit der Kunstbesessenheit des Meisters zusammen, meint Dr. Thomas Döring, Leiter des Kupferstichkabinetts des Braunschweiger Herzog-Anton-Ulrich-Museums, das eine ganze Reihe von Rembrandt-Arbeiten besitzt. Der Künstler selbst sei ein großer Sammler gewesen, betont Döring. „Er besaß Originalgrafiken etwa von Dürer, Raffael, Michelangelo, Lucas van Leyden. Das wissen wir aus seinem Insolvenzverzeichnis, das sich erhalten hat.“

Rembrandt habe die Niederlande nie verlassen, sei aber brennend interessiert gewesen an der Malerei seiner Zeit und großer Vorgänger, auch zu Studienzwecken. Dieses Interesse habe er sich offensichtlich auch etwas kosten lassen.

Rembrandt konnte wohl nicht gut mit Geld umgehen. Und er durchlitt trotz seiner beruflichen Erfolge viel Unglück. Seine große Liebe und erste Frau Saskia starb 1642 bereits mit 29 Jahren. Drei der vier Kinder des Paares hatten das Kleinkindalter nicht überlebt, lediglich Sohn Titus erreichte das Erwachsenenalter – starb allerdings 1668 ein Jahr vor seinem Vater an der Pest. Fünf Jahre zuvor war auch Rembrandts zweite Frau, die deutlich jüngere frühere Dienstmagd Hendrickje Stoffels an der Pest gestorben.

Bereits nach Saskias Tod hatte Rembrandts Produktivität etwas nachgelassen. Und gegen Ende seines Lebens gerät auch seine Kunst aus der Mode. Während der Klassizismus nun auf weihevolle Erhabenheit setzt, malt der Altmeister immer ausdrucksstärker, intensiver, lebensnäher, innerlicher. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Außergewöhnlichkeit seines Spätstils als ein Vorgriff auf die Moderne anerkannt.

Das wohl bedeutendste Werk dieser Phase hängt in Braunschweig. Das „Familienbildnis“ ist weit entfernt von der detaillierten Feinmalerei der frühen Rembrandt-Porträts, von denen ebenfalls zwei im Anton-Ulrich-Museum zu studieren sind. Dick, pastos, fast reliefartig ist die Farbe aufgetragen, insbesondere in den Kleidern der drei Kinder, was ihnen eine enorme, fast haptische Plastizität verleiht.

Manche Details sind weniger sorgsam ausgearbeitet, Rembrandt legt den Fokus ganz auf die innere Bewegtheit, auf das liebevolle Miteinander der Familie. Rechts die Mutter, die sich dem Jüngsten auf ihrem Schoß zuneigt, der kess den Betrachter anblickt und die linke Hand vertrauensvoll auf ihr Dekolletee legt. Links der Vater, der sanft auf die beiden älteren Töchter herabblickt und eine Blume dem Korb mit Blüten beilegt, den die Älteste wiederum der Mutter reichen will.

Diese Familie ist ein glücklicher, unprätentiös perfekter kleiner Kosmos für sich. „Die Auftraggeber sind unbekannt“, sagt Dr. Sarah Babin von der Gemäldegalerie des HAUM. Vermutlich wollte Rembrandt, der ein sehr zugewandter Vater gewesen sein soll, mit dem Bild auch seine eigene Idealvorstellung von Familienglück zum Ausdruck bringen, das ihm persönlich weitgehend verwehrt blieb.

Fünf Gemälde in Braunschweig

Insgesamt fünf Rembrandt-Gemälde besitzt das HAUM, wohl alle noch im persönlichen Auftrag von Herzog Anton Ulrich erworben, wie Babin betont. Dazu zählen auch die dramatische „Gewitterlandschaft“ von 1638 und die Bibelszene „Christus und Maria Magdalena“ (1651), die bereits eine ähnlich intensive Innerlichkeit wie das Familienbildnis ausstrahlt. „Faszinierend ist die Lichtführung. Die sanft gebogene Christusfigur scheint das Bild von innen heraus zu erleuchten“, meint Babin.

Während man Rembrandt heute noch rund 330 Gemälde zuschreibt, hat er ungleich mehr Druckgrafiken geschaffen. Allein 375 Blätter gehören zur Sammlung des Braunschweiger Kupferstichkabinetts: Porträts, Selbstbildnisse, Bibelszenen, Landschaftsbilder. „Sie waren natürlich nicht so aufwendig wie Gemälde und gut geeignet, den Ruhm des Künstlers in ganz Europa zu verbreiten“, erläutert Thomas Döring.

Sein Mitarbeiter Dr. Andreas Uhr erklärt, dass Rembrandt auch die Radiertechnik weiterentwickelt habe: Durch die Wahl einer weichen Grundierung habe er die Ätznadel frei wie einen Zeichenstift führen können. Seine Motive habe er oft mehrfach überarbeitet und verändert.

So besitzt das Kupferstichkabinett zwei Versionen seines „Ecce Homo“ – jener Szene, in der Pontius Pilatus den gefesselten Jesus der Volksmenge vorstellt. Einmal stellt Rembrandt diese Menge detailliert dar. In einer anderen Version hat er sie zum Teil entfernt, was derselben Szene einen gespenstischen, düsteren Charakter verleiht.