Bei Braunschweigs Weitblick-Festival tanzen die Puppen wirklich

Drei Frauen, eine Energie. Quicklebendig, freundlich, fröhlich. Sie wollen nichts Geringeres als die Animation der Welt. Die wundersame Belebung der leblosen Dinge. Deshalb machen sie Figurentheater. Und haben gemeinsam das sechste „Weitblick“-Festival im Figurentheater Fadenschein gestemmt. Besonders üppig diesmal: 45 Veranstaltungen, 20 Inszenierungen aus 13 Ländern an 10 Tagen. Am Freitag geht’s los.

Es sei eine Art Staffelstab-Übergabe, sagen die drei Frauen beim Gespräch im sonnnendurchfluteten Bühnenraum am Bültenweg. Hanne Scharnhorst, Fadenschein-Urgestein seit den Anfängen, will sich mit 65 Jahren allmählich aus dem „Superstress“ der Festival-Organisation zurückziehen. Zwar gibt es nur alle drei Jahre einen „Weitblick“, aber: „Nach dem Festival beginnt sofort die Vorbereitung auf das nächste“, sagt sie. „Und der tägliche Betrieb des Theaters darf darunter natürlich nicht leiden. Das ist ein Riesen-Marathon!“

Permanent sei man auf Festivals unterwegs, schaue manchmal drei bis vier Stücke täglich. Aus rund 1000 Produktionen kristallisierten sich die Auserwählten heraus. „Doch jede von uns muss ihre Favoriten in Auswahl-Sitzungen so engagiert verteidigen, dass die anderen auch Lust darauf bekommen.“

Die beiden jüngeren Frauen sind Hanne Scharnhorsts Tochter Alba (27), die in Hildesheim performative Künste studierte und nun freiberuflich unterwegs ist, und die professionelle Braunschweiger Figurenspielerin Miriam Paul (39). Beide sind zunächst mal froh, dass Hanne Scharnhorst noch an Bord ist: „Sie verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz“, sagt Miriam Paul. „Davon können wir zehren!“

Aber gibt es denn nicht auch Generationskonflikte in diesem Frauenteam? Herzliches Lachen. Konflikte wohl nicht, soll das heißen.

Aber: „Natürlich sehe ich, dass der Mainstream sich in unserer Kunst derzeit zum Performativen hin orientiert“, sagt Frau Scharnhorst senior. „Für mich, die ich in den 70er-Jahren an der HBK studiert habe, geht der Zug in eine neue Richtung. Manches ist mir durchaus zunächst fremd. Aber ich möchte schon noch drinsitzen in diesem Zug!“

Für Alba Scharnhorst ist spannend zu beobachten, wie ganz verschiedene Genres im zeitgenössischen Figurentheater ineinanderfließen. „Es gibt heute Schnittmengen mit Video, Malerei oder Robotik“, sagt sie. Ihr besonderes Augenmerk liegt auf den performativen, körperlichen, tänzerischen und technoiden Ausdrucksweisen in der Kunst der Weltbelebung.

Den Bogen des Festivals haben die drei sowohl technisch als auch thematisch möglichst weit gespannt. Das geht von der puristischen handgemachten Phantasieanregung bis hin zur Imagination künstlicher Intelligenz. Von der Erschaffung des Menschen bis zu seiner Abschaffung. Zum Beispiel forscht das französisch-libanesische Kollektiv Kahraba nur mit Tanz und dem archaischen Material Ton den Ursprüngen uralter Kulturen nach. Das deutsche Duo Meinhardt/Krauss fragt hingegen in der ebenfalls tänzerisch angelegten Produktion „Robot Dreams“ mithilfe von künstlich animierten Gliedmaßen nach den Verschmelzungen von Mensch und Technik. Diese aufwendige Aufführung wird übrigens im Kleinen Haus des Staatstheaters gegeben.

Es geht beim Festival um Poesie, aber auch gesellschaftliche Phänomene wie Inklusion, Diskriminierung und Gender. Das Figurenspektrum reicht von mythischen Helden wie Sisyphos und Ödipus, zu Alltagshelden wie dem übergroßen Fred und dem vom Krieg früh versehrten „Mann, der niemals weinte“. In der Schweizer Arbeit „Flow“ geht es hingegen archaisch einfach um das Material Mehl.

Entscheidend sei letztlich bei jeglicher Technik und Thematik: „Was will ich damit erzählen? Was will ich imaginieren? Welche Bilder schaffe ich, welche rufe ich bei den Zuschauern hervor?“, so Hanne Scharnhorst.

Miriam Paul ist stolz darauf, dass man in diesem Jahr eine Fülle neuer Kooperationspartner und Spielstätten gefunden habe. Die auftretenden Künstler bieten zudem Workshops an. Für Diskussionen wurde eigens ein neuer Treffpunkt geschaffen: Das Café Weitblick auf dem Dachboden des Theaters.

Miriam Paul erzählt mit einer gewissen Ehrfurcht davon, wie beeindruckend sie es fand, beim vorigen Festival mit den Marionetten jenes legendären Harro Siegel spielen zu dürfen, der einst die Braunschweiger Figurentheater-Tradition begründete. Diese Tradition gelte es innovativ fortzuführen und das Publikum mitzunehmen.

„Die Leute hier“, schöpft Hanne Scharnhorst anerkennend aus dem Fundus ihrer langen Erfahrung, „sind schon besonders neugierig auf neue Formen. Anderswo gibt es noch viel stärker die Erwartung, das gute alte Puppenspiel zu sehen.“

Siehe auch das Interview in der morgigen Beilage „Vorfreude“.