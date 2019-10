Eloy de Jong versprüht Charme in Braunschweig

„Großes Kino“ – mit diesem Titel startete der niederländische Schlagersänger Eloy de Jong seine Show am Mittwochabend in der Stadthalle. Die rund 700 Zuschauer fieberten seinem Auftritt entgegen, bis der 46-Jährige schließlich durch Licht und Nebel auf die Bühne schritt.De Jong war in den 90er...