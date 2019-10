Soli Deo Gloria: Mit Stars in die letzte Runde

Nächstes Jahr wird Ludwig van Beethoven 250, und alle wollen mitfeiern. Auch das Festival „Soli Deo Gloria“ von Günther Graf von der Schulenburg. Als er jetzt im leuchtenden Herbst auf dem idyllischen familieneigenen Gut Nordsteimke zur Programmvorstellung lud, lag ein Hauch von Melancholie in der Luft. Es wird im Jahr 2020 nach 15 Jahren die letzte Ausgabe des des Musikfestes.

Aber der Graf wäre nicht der Graf, wenn er nicht noch einmal groß auftrumpfen würde. Mithilfe des Volkswagen-Konzerns hat er den Stardirigenten Christian Thielemann und die Staatskapelle Sachsen für ein Konzert im Scharoun-Theater Wolfsburg gewonnen. Auf dem Programm stehen am 20. Februar um 20 Uhr die 4. und 5. Sinfonie des Jubilars.

Das Theater, meint Schulenburg, sei im Gegensatz zu manch anderen Hallen der Region von der Raumwirkung und der Akustik her besonders geeignet als Konzertsaal. „Thielemann wäre sonst auch nicht gekommen“, ergänzt Benita von Maltzahn, die Kultur-Verantwortliche des Konzerns. „Er überlegt sich stets sehr genau, wo er auftritt.“

Die nächste Zugnummer: Igor Levit. Der Pianist, bereits früher Gast des Festivals, sei inzwischen zum „absoluten Weltstar“ gereift. Während er derzeit vor allem durch seine Einspielung von Beethovens Sonatenwerk in aller Munde ist, spielt er laut Schulenburg im Jubiläumsjahr ausschließlich bei seinem Festival-Konzert im Lessingtheater Wolfenbüttel die „Diabelli-Variationen“ (11. Juni 19.30 Uhr). Dass der Star trotz eines „extrem übervollen Terminkalenders“ (Schulenburg) hier auftrete, sei nur aufgrund der guten persönlichen Kontakten der beiden möglich geworden.

Und endlich darf der Graf mit einem Konzert wieder in den Rittersaal der Burg Dankwarderode in Braunschweig. Das freut ihn besonders, weil dieser prachtvolle Saal in der Vergangenheit als Ausweichquartier des Anton-Ulrich-Museums genutzt wurde und folglich für anderes nicht zur Verfügung stand. Am 9. Juni gestalten dort die renommierte russische Geigerin Viktoria Mullova und der schottische Pianist Alisdair Beatson drei Sonaten für Violine und Klavier des Bonner Genies.

Zu seinen Herzensstücken, so der Graf, gehöre Beethovens Missa Solemnis, das Nonplusultra unter den Chorwerken. Am 13. September um 17 Uhr dirigiert Pultstar Kent Nagano das Concerto Köln, den Kölner Domchor und Solisten.

Gleich zweimal steht Bachs Weihnachtsoratorium auf dem Programm. Bereits am 19. Dezember 2019 werden die Kantaten 1-3 und 6 um 18 Uhr in der Braunschweiger Martinikirche aufgeführt vom Windsbacher Knabenchor und den Deutschen Kammer-Virtuosen Berlin. Ein Jahr später, am 19. Dezember um 17 Uhr, musiziert die Gaechinger Cantorey aus Stuttgart dasselbe Programm.