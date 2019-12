Heidi Mahler in Helmstedt: Eine Frau mit Charakter

Keine konnte so entwaffnend treuherzig für ihre Liebhaber schmachten wie Heidi Mahler als junge Deern. Wenn sie in den Fernsehübertragungen aus dem Hamburger Ohnsorg-Theater unter den typischen Komödienverwicklungen für ihre Liebe kämpfte, blieben keine Zweifel, dass es so etwas gibt: verrückt sein...