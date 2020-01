Jonas Dassler wird Shooting Star

Berlin Als Shooting Stars waren in der Vergangenheit Schauspieler wie Jella Haase ("Fack ju Göhte"), Franz Rogowski ("In den Gängen") und Emma Drogunova ("Der Trafikant") ausgezeichnet worden.

Schauspieler Jonas Dassler (23) wird auf der nächsten Berlinale als europäischer Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet. Er gehört zu den zehn diesjährigen Shooting Stars, wie das Netzwerk European Film Promotion und die Auslandsvertretung des deutschen Films, German Films, am Donnerstag mitteilten.

Dassler spielte zum Beispiel in der Literaturverfilmung "Der Goldene Handschuh" von Regisseur Fatih Akin mit. Seine Rolle: ein Frauenmörder, der Leichenteile in der Dachgeschosswohnung versteckt.

Dassler tauche tief "in die trügerischen Abgründe der menschlichen Seele" ein, erklärte die Jury. "Er hat die menschliche Seite von Monstern zum Vorschein gebracht und die Monstrosität des Menschlichen enthüllt." Dassler studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch und arbeitet auch am Berliner Maxim Gorki Theater.

Die Berlinale (20. Februar bis 1. März) gehört neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt.