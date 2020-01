Markus Lanz: Frank Schätzing empört über Klima-Empörung

Dass es überhaupt zu diesen Feuern kommen musste, liege daran, dass keiner auf die australischen Wissenschaftler gehört hätte. Die nämlich hätten schon vor zwölf Jahren in Studien gezeigt, dass eine Katastrophe unausweichlich ist. „Und es ist schlimmer gekommen, als man es sich hätte ausmalen können“, so Frank Schätzing.

Bei Markus Lanz empört sich der Autor („Der Schwarm“) über die Klimaempörung – schlicht, weil sie viel früher hätte kommen können (und müssen). Dass der Mensch versagt hat, daran lässt er kaum Zweifel.

Souverän tut er das, Schätzing kommt ja immer gut rüber. So, wie er dasitzt, mit diesen Skinny Jeans, der grün flimmernden Jacke, die an das Gefieder eines schönen, bunten Vogels erinnert, kann man sich nicht vorstellen, dass er sich den Spaß verdirbt und wirklich düstere Weltuntergangsszenarios entwirft.

Aber das, was in Australien passiert, geht ihm unter die Haut. 50 Grad in Städten wie Sydney, Feuer, die nicht zu stoppen sind und schon 24 Tote gefordert haben. Eine halbe Milliarde Tiere kamen ums Leben.

Markus Lanz mit Frank Schätzing: So schimpft der Buchautor über den Premier

Die Feuer in Australien – Wetter oder Klimawandel? Diese Frage, die Lanz so in etwa stellt, ist ja immer die Gretchenfrage. Schätzing: Es habe schon immer Buschbrände in Australien gegeben. Was diese Brände aber mit dem Klimawandel zu tun haben, sei ihr extremes Ausmaß. Und das liege an der Erderwärmung, an den ausgetrockneten Böden, denen jede Restfeuchtigkeit fehlt.

Eben das alles hätten australische Wissenschaftler schon vor zwölf Jahren gesagt. Und die Regierung hätte es verdrängt. Zwei Drittel der Energiegewinnung stammt aus der Kohle. Immer noch würde der australische Präsident genau diese Energiegewinnung favorisieren.

Schätzing ist offensichtlich wütend auf Australien. Denn das politische System befähige das derzeitige Unglück. Schuld sei eindeutig der Premierminister Scott Morrison, „ein Lobbyist, der sich vehement weigert, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu akzeptieren“, schimpft Schätzing.

Frank Schätzing: Atomenergie plötzlich wieder attraktiv?

Stromerzeugung sei ja nicht nur in Australien das Problem, so Lanz. Weltweit sei der Anteil regenerativer Energie extrem niedrig. Ob er denn wohl mal das böse Wort „Atom“ einspeisen dürfe, fragt Lanz? Schätzing: „Solange die Sache mit der Entsorgung nicht gelöst ist“, sei das kein Thema. Mehr sagt er dazu nicht.

Überhaupt kommt, ab von der Empörung, nicht wirklich Neues: Seine Analyse ist mehr oder weniger eine Aneinanderreihung von dem, was wir eh alle schon längst wissen: Was der globale Temperaturanstieg Übles bewirkt, betet er vor, spricht von verschwindenden Gletschern und untergehenden Küstenstädten. Er wirft ein wenig mit Technologie-Ideen um sich, mit der man das Klima verbessern könnte, bleibt aber schrecklich vage.

Markus Lanz: Und dann kommt Ramelow mit dem Waldsterben

Die Kettenreaktion aus auftauenden Permafrostböden und austretendes Methan ist eben auch keine echte News mehr. Allgemeine Betroffenheit in der Runde. Bodo Ramelow (Linke), Ministerpräsident aus Thüringen, erzählt dann noch vom Waldsterben, von „Buchen im Dauerstress“ – auch das ist natürlich traurig.

Dann schwärmt Schätzing, dessen Erfolg „Der Schwarm“ eine TV-Serie wird, soll noch ein bisschen von der Kreativität im kalifornischen Silicon Valley, warum genau, weiß keiner so wirklich. Und Lanz spielt noch den Auftritt Schätzings als Musiker ein – mit Band zum Song „Taxi Galaxi“.

Schätzing: In China gibt es schon den „Schwarm Teil 2“

Zu sehen ist der 62-jährige Schätzing an der Rockgitarre und singend. Schon vor etwas längerer Zeit hat er sein erstes Musikalbum herausgegeben. Man weiß nicht so recht, wie man das jetzt finden soll. Zu Australien passt es jedenfalls nicht. Aber lustig ist es.

Dann kommen sie noch irgendwie auf China. Schätzing erzählt, dass sein Buch „Der Schwarm“ auch dort ein Bestseller ist. Und dann das Verblüffende: „Da gibt es auch einen Schwarm Teil 2. Ich weiß aber nicht, wer den geschrieben hat. Soll aber wohl ganz gut sein.“ Lustig kann er gut, der Herr Schätzing.