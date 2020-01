Fast drei Stunden täuschen und tricksen die Ehrlich Brothers in der Volkswagen-Halle. Es ist unterhaltsam, gewitzt, volksnahe, allerdings auch ein wenig hektisch und laut.

Magische Spaßvögel – die Ehrlich Brothers in Braunschweig

Magier hatten einst etwas Unheimliches. Verführerisch und anmaßend schienen sie Gottes Gesetze außer Kraft zu setzen. Vermeintliche Hexen wurden verbrannt. Dreimal schwarzer Kater.

Die Ehrlich Brothers kultivieren ein völlig anderes Image. Zauberei 2020. Sie zeigen nichts Bedrohliches, sondern eine grell fröhliche Show, die Illusionskunst als Befreiung vom Ernst des Lebens zelebriert, als Kaleidoskop der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie verwandeln einen zu Schrott gefahrenen Golf III – piffpaff – in einen goldenen Sportwagen.

Die Dramaturgie ihrer Show „Dream and Fly“ wechselt aufwendige Technik-Kunststückchen – ein reales Motorrad fährt aus einem überdimensionalen Handy-Display hinaus – mit vielen kleinen handgemachten Tricknümmerchen, in die Christian und Andreas Ehrlich ihre Zuschauer einbeziehen.

Sie bitten Cordula um einen 20-Euro-Schein, knüllen und reißen ihn – hoppla, nur noch ein falscher Fünfer. Dumm gelaufen. Ehrlich, von wegen.

Dann holt Chris den Schein nochmal zurück, knickt ihn ganz klein, vom Kamerateam auf alle Bühnen-Projektionsflächen herangezoomt, zieht ihn wieder gerade: ein Hunderter. Schön für Cordula.

Sie holen Mario auf die Bühne der Volkswagen-Halle. Der soll aus einem Kartenspiel eine Karte herausziehen – eine Pik-Neun war’s, oder? Die Ehrlich Brothers haben die Augen verbunden. Sie mischen die Karten neu und stopfen sie in einen Riesenballon, den Mario zur Gaudi der zu zwei Dritteln gefüllten Arena aufzublasen sich bemüht. Besser geht’s mit einem Riesenballonbläser, einem für den Stil der Brothers typisch schrägem Technik-Gimmick, vermutlich Eigenbau. Chris steckt seinen Kopf in den Riesenballon. Als er ihn hinauszieht, würgt er eine Karte heraus. Es ist natürlich die Richtige.

Dazu dröhnen Popcover von AC/DC bis Coldplay durch die Halle, teils semiplayback gespielt vom blond gestylten Frauentrio Magic Sisters.

Andreas (41) und Chris Ehrlich (37) – in wechselnden rockigen Klamotten stets top gestylt – machen sich übereinander lustig. Sie zeigen auch mal nerdige Kinderfotos, und sie nehmen ihre Zuschauer-Komparsen gern ein wenig hops, allerdings stets auf charmante, selbstironische Art. Sie geben sich witzig, können aber auch romantisch, wenn Chris Sabrina eine Rose kunstgerecht aus einem Stück Papier streichelt und diese dann in eine echte verwandelt. Bruder Andi spielt dazu am Klavier eine Ballade.

Fast drei Stunden täuschen und tricksen die Ehrlich Brothers in der Volkswagen-Halle. Es ist unterhaltsam, gewitzt, volksnahe, allerdings auch ein wenig hektisch und laut. Die ganz ruhigen, magischen Momente mangeln. Sind wohl auch schwer zu realisieren in Riesenhallen.

Spektakulär verschwinden die Brüder am Ende, zur Bühnendecke hin emporschwebend, in einem Blitzfunken.

Weitere Shows heute, Freitag, 24. Januar, 15 und 20 Uhr, Volkswagen-Halle Braunschweig.