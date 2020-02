"Bad Banks" ist zurück: Staffel 2 ab jetzt zu sehen - das können Fans erwarten

Die zweite Staffel von „Bad Banks“ ist erschienen

Die erste Staffel der Fernsehserie wurde als eine der besten deutschen Serien der letzten Jahre gefeiert

Hier erfahren Sie, wo und wann die neuen Folgen zu sehen sind – und worum es geht

Nach zwei Jahren Pause gibt es neue Geschichten aus der Welt der „Bad Banks“. Die zweite Staffel der mehrfach ausgezeichneten Serie ist nun zu sehen – und erwartungsgemäß bringt sie neue Machtspielchen und Intrigen aus der Welt des großen Geldes.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den neuen Folgen der Erfolgsserie „Bad Banks“:

Wo ist Staffel 2 von „Bad Banks“ zu sehen?

Wie schon die erste Staffel ist die zweite im ZDF und auf Arte zu sehen. Bereits jetzt sind die neuen Folgen in den Mediatheken der beiden Sender abrufbar.

Im linearen TV-Programm läuft die neue Staffel ab 6. Februar, zuerst auf Arte, dann im ZDF. Die genauen Sendetermine:

„Bad Banks“ bei Arte:

Donnerstag, 6. Februar 2020, ab 20.15 Uhr: Folgen 1 bis 3

Freitag, 7. Februar 2020, ab 20.15 Uhr: Folgen 4 bis 6

„Bad Banks“ im ZDF:

Samstag, 8. Februar 2020, ab 21.45 Uhr, Folgen 1 und 2

Sonntag, 9. Februar 2020, ab 22.15 Uhr, Folgen 3 und 4

Montag 10. Februar 2020, ab 22.15 Uhr, Folgen 5 und 6

Eine begleitende Doku zeigt das ZDF im Anschluss an die letzte Folge am 10. Februar ab 23.55 Uhr.

Worum geht es in Staffel 2 von „Bad Banks“?

Die Krise, in die die Finanzwelt am Ende der ersten Staffel gestürzt ist und durch die Jana Liekam (gespielt von Paula Beer) gut verdient hat, wird allmählich aufgearbeitet. Vieles ist im Umbruch, das Bankengeschäft verändert sich, viele Gestalter des Finanzwesens müssen erst ihre Rollen finden – genau wie Jana Liekam und Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch), mit der sich Liekam in der ersten Staffel schon so manches intrigante Duell geliefert hat.

Die nun fusionierte Deutsche Global Invest (DGI) setzt unter anderem auf Investments in junge Fintechs und Start-ups, um in der schnellen Zeit der Digitalisierung nicht den Anschluss zu verlieren. Jana Liekam soll für die Bank die Leitung eines Fintechs übernehmen, das auf nachhaltige Finanzprodukte setzt. Doch sie verfolgt parallel auch noch einen anderen Plan – und hat ihre Rachegelüste gegenüber Leblanc noch nicht vergessen. Auch Gabriël Fenger (Barry Atsma) läuft ihr in ihrer neuen Heimat Berlin wieder über den Weg.

Hauptdarstellerin Paula Beer sagte gegenüber dem ZDF, die neue Staffel werde noch intriganter als die erste. „Ich glaube, die moralischen Grenzen werden ein bisschen weiter ausgelotet, und auch der Abgrund wird tiefer, weil mehr auf dem Spiel steht. Wenn die sich in den Kopf gesetzt haben, etwas zu machen, dann gibt es auch nur diese Option. Dann ist auch der Weg eigentlich irrelevant und zweitrangig. Hauptsache, man kommt da an, und dementsprechend passiert mit der Moral das eine oder andere.“

Wer spielt in Staffel 2 von „Bad Banks“ mit?

Paula Beer als Jana Liekam

Barry Atsma als Gabriël Fenger

Désirée Nosbusch als Christelle Leblanc

Albrecht Schuch als Adam Pohl

Mai Duong Kieu als Thao Hoang

Tobias Moretti als Quirin Sydow

Jean-Marc Barr als Robert Khano

Marc Limpach als Luc Jacoby

Germain Wagner als Ties Jacoby

Trystan Pütter als Alexander Schunk

Noah Saavedra als Ben Kaufmann

Nicht mehr dabei sind Jeff Wilbusch als Noah Weisz (Freund von Jana Liekam) und Jörg Schüttauf als Peter Schultheiß (Oberbürgermeister von Leipzig).

Hochgelobtes „Bad Banks“-Trio: Désirée Nosbusch als Paula Beer als Jana Liekam und Barry Atsma als Gabriel Fenger. Foto: Fabrizio Maltese / KNSK / ZDF / Fabrizio Maltese / KNSK

Wie erfolgreich war die erste Staffel „Bad Banks“?

Die Serie gehörte 2018 bei Kritikern und TV-Zuschauern zu den beliebtesten deutschen Produktionen, was sich auch an der langen Liste der Auszeichnungen ablesen lässt. Unter anderem gab es einen Bambi, zwei Deutsche Fernsehpreise und einen Grimmepreis.

