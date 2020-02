Rapper Bausa verschiebt Tour

Bietigheim-Bissingen Was ist los bei dem Rapper? Seine für März angekündigten Konzerte verlegt er aufs Jahresende, und in sozialen Medien spricht er von seinem letzten Album.

Nach der überraschenden Verschiebung seiner geplanten kommenden Tour wird auf den Fanforen im Internet über ein Karriereende des Rappers Bausa spekuliert.

Auf Instagram und Facebook hatte der 30-Jährige zuvor angekündigt, mehrere nach seinen Angaben bereits fast ausverkaufte Konzerte von März auf das Jahresende zu verschieben und die Tour um vier weitere Auftritte auszubauen. "Ich werde die Zeit nutzen um an meinem letzten Album zu arbeiten", schreibt Bausa weiter. Sein Management war für Rückfragen zunächst nicht zu erreichen.

Dem in Bietigheim-Bissingen lebende Musiker (mit bürgerlichem Namen Julian Otto) war 2017 der Durchbruch mit "Was du Liebe nennst" gelungen. Sein Debütalbum "Dreifarbenhaus" aus dem selben Jahr platzierte sich in den Top Ten der Album-Charts. Das zweite Album "Fieber" des gebürtigen Saarbrückers erschien im Juni 2019.