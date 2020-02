Forscher entschlüsseln die Embleme der Gutskirche Lucklum

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts begann eine neue literarisch-bildnerische Gattung die europäischen Gelehrtenkreise zu faszinieren: die Emblematik. Den Anstoß dazu gab das Büchlein „Emblematum liber“ des Mailänder Rechtsgelehrten Andrea Alciato, das 1531 in Augsburg erschien, vielfach neu aufgelegt wurde und eine Flut ähnlicher Bände auslöste.

Alciato schuf die Grundform des Emblems: ein Bild, versehen mit einem kurzen Sinngedicht (Epigramm) und einer knappen Überschrift, einer Art Motto – damals selbstredend auf Lateinisch. Überschrift und Epigramm weisen der dargestellten Szenerie eine neue, übertragene Bedeutung zu, meist mit moralischem oder philosophischen Inhalt. Ein erhaben schöner Vogel ohne Füße etwa wurde so zum Sinnbild des Christentums, das sich von den Niederungen dieser Welt bereits losgesagt hat.

Der Hamburger Theologie-Professor Johann Anselm Steiger ist ein Kenner der Emblematik. Der Spezialist für Kirchen- und Dogmengeschichte hatte irgendwann gehört, dass es auf dem früheren Deutschordensgut in Lucklum am Elm eine Kirche mit so mancher Emblemtafel geben soll. „Im Sommer 2017 habe ich dann auf dem Weg zu einer Luther-Tagung in Wittenberg mal in Lucklum vorbeigeschaut“, erzählt der 52-Jährige. „Ich war wirklich beeindruckt.“

Nach der Versuchung kommt Trost – Emblemtafel in der Gutskirche Lucklum. Foto: Verlag Schnell & Steiner

Nirgendwo in Nordeuropa mit Ausnahme zweier dänischer Kirchen in Viborg und Horsens sei ihm bisher eine derartige Fülle an Emblemen begegnet: 156 Sinnbilder mit 210 Inschriften! (Nicht alle Embleme müssen mit Über- und Unterschrift versehen sein.) Und die Lucklumer Ritterordenskapelle sei der Fachwelt bisher wenig bekannt.

Das wird sich ändern. Denn Steiger begann alsbald, mit zwei befreundeten Kollegen das Bildprogramm der Gutskapelle zu erforschen: der Rostocker Literatur-Professorin Stefanie Arend und dem emeritierten Professor für Ältere Deutsche Literatur in Magdeburg, Michael Schilling, einem Braunschweiger.

Im Gutshaus hat das Trio jetzt das prächtige Ergebnis seiner Arbeit vorgestellt: einen reich bebilderten Band mit dem etwas sperrigen Titel „Sinnbilder im Sakralraum. Die Kirche in Lucklum – ein Kompendium der geistlichen Emblematik der Frühen Neuzeit“.

Das klingt viel trockener, als sich das üppige Werk anliest, dessen Drucklegung die Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung sponsorte. Es macht durchaus Vergnügen, sich mit den Experten auf die Suche nach dem verborgenen Sinn der Bildbotschaften zu begeben. Man spürt ihre Freude am Rätseln, Tüfteln und Vergleichen.

Genau darin gründete wohl auch die Faszination, die die Emblematik bis ins 18. Jahrhundert auf Gelehrte, Philosophen, Geistliche und Künstler ausübte. „Das komplexe Zusammenspiel von Ver- und Entschlüsselung, von Unterhaltung und Belehrung entsprach in hohem Maße den kunsttheoretischen Postulaten der Frühen Neuzeit, nach denen Dichtung das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden habe und Dichtung mit Worten malen müsse“, schreibt Schilling.

Eine Grundlage für den Erfolg der Emblematik war auch das Interesse der Humanisten an der Weisheit der griechischen und römischen Antike sowie an ägyptischen Hieroglyphen. Hinzu kam die christliche Überzeugung, dass Gott sich auch in der Schöpfung offenbare, dass die Erscheinungen der Welt einen tieferen Sinn hätten, den es zu entschlüsseln gelte.

Während Arend, Schilling und Steiger die Botschaften der über 150 Embleme an der Empore, dem Gestühl, der Kanzel und der Kassettendecke der Gutskirche schlüssig ertüftelt haben, tappen sie allerdings weiter im Dunkeln, wer das Bildprogramm entwarf und welche Künstler es ausführten.

Die Kirche war ursprünglich farbig ausgemalt und beispielsweise mit Wappen der Ordensritter geschmückt, sagt Professor Steiger. Um 1700 habe die Neugestaltung mit den Emblemtafeln begonnen, unter der Ägide der Komturen von Stain und von Bülow. Eine Lucklumer Besonderheit sei die Ausführung der Embleme in Grisaille-Technik, das heißt in Schwarz-Weiß-Malerei. Ein Grund könne die lutherische Konzentration auf das Wesentliche des Inhalts sein – die Deutschordenskommende Luck--lum war protestantisch. Allerdings gingen manche Motive auch auf katholisch geprägte Emblembücher zurück. „Im Deutschorden herrschte eine gewisse Interkonfessionalität“, sagt Steiger.

Die Recherche der Vorlagen, die die Lucklumer Embleme anregten, und die Art und Weise, wie die Künstler die Motive aus bekannten Emblembüchern teils abwandelten, ist ein weiteres Forschungsfeld, dass die drei Wissenschaftler ausführlich beackert haben. Da wird es als Laie allerdings schon schwieriger zu folgen.

„Sinnbilder im Sakralraum. Die Kirche in Lucklum – Ein Kompendium der Frühen Neuzeit“. 464 Seiten, viele Bilder. Verlag Schnell & Steiner. 50 Euro.