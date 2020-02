„The Masked Singer“: Das sind die neuen Masken und die Sendetermine 2020

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Anfang März startet die zweite Staffel von „The Masked Singer“ auf ProSieben. Während der ersten Staffel rätselten Millionen Fernsehzuschauer mit, welche Prominenten sich hinter den Masken der Sänger verbargen. Ob die zweite Staffel ähnlich erfolgreich ist, wird sich zeigen. Alles, was Sie über die neue Staffel wissen müssen.

„The Masked Singer“: Was ist das Prinzip der Show?

Bei „The Masked Singer“ treten in jeder Sendung Prominente in Kostümen mit einem selbst ausgewählten Lied gegeneinander an. Vor dem Auftritt wird über jeden verkleideten Prominenten ein kurzes Video eingespielt. Darin sind Anhaltspunkte zur Identität des Sängers versteckt.

Wenn der kostümierte Prominente spricht, wird seine Stimme verzerrt. Der Gesang ist unverfälscht. Andere Prominente bewerten den Gesang und rätseln, wer sich hinter der Maske verbergen könnte. Das TV-Publikum stimmt durch Anrufe ab, welcher maskierte Sänger weiterkommen soll – und wer rausfliegt. Erst wenn ein Promi die Show verlassen muss, nimmt er oder sie die Maske ab.

„The Masked Singer“: Wann geht’s los?

Starttermin für die zweite Staffel ist der 10. März 2020. Es gibt sechs Folgen.

„The Masked Singer“: Was sind die Sendetermine?

„The Masked Singer“ läuft dienstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben. Das sind die Sendetermine:

Dienstag, 10. März 2020

Dienstag, 17. März 2020

Dienstag, 24. März 2020

Dienstag, 31. März 2020

Dienstag, 7. April 2020

Dienstag, 14. April 2020

Woher kommt das Sendeformat von „The Masked Singer“?

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea unter dem Titel „The King of Mask Singer“. 2019 startete die Sendung auch in Amerika und Europa.

Matthias Opdenhövel moderiert auch die zweite Staffel von „The Masked Singer“. Foto: Willi Weber / ProSieben

„The Masked Singer“: Wie viele Kandidaten nehmen teil?

Zehn Prominente in Kostümen treten als „Masked Singer“ gegeneinander an.

Wer moderiert „The Masked Singer“ auf ProSieben?

Wie 2019 führt wieder Moderator Matthias Opdenhövel durch die Sendung.

Wer sitzt in der „Masked Singer“-Jury?

Bei „The Masked Singer“ gibt es keine Jury, sondern ein Rateteam. In der ersten Staffel waren Ruth Moschner, Max Giesinger und Collien Ulmen-Fernandes im Rateteam. Außerdem gab es wechselnde Gastjuroren. In der zweiten Staffel sind Rea Garvey, Ruth Moschner und ein wöchentlich wechselnder Promi-Rate-Gast im Team dabei.

Sind in der neuen Staffel im Rateteam: Rea Garvey und Ruth Moschner. Foto: © ProSieben/Willi Weber

Welche Masken der neuen Staffel sind schon bekannt?

Von den zehn Figuren sind bis jetzt das Faultier und das Chamäleon bekannt.

Wer waren die Kandidaten der ersten Staffel?

Diese Promis sangen in der ersten Staffel hinter Masken:

Sänger Max Mutzke (Astronaut)

(Astronaut) Sänger Gil Ofarim (Grashüpfer)

(Grashüpfer) Komiker Bülent Ceylan (Engel)

(Engel) Boxerin Susianna Kentikian (Monster)

(Monster) Moderator Daniel Aminati (Kudu)

(Kudu) Sängerin Stefanie Hertel (Panther)

(Panther) Model Marcus Schenkenberg (Eichhörnchen)

(Eichhörnchen) Schauspieler Heinz Hoenig (Kakadu)

(Kakadu) Schauspielerin Susan Sideropoulos (Schmetterling)

(Schmetterling) Sängerin Lucy Diakovska (Oktopus)

Wer hat die erste Staffel gewonnen?

Ex-Eurovision-Song-Contest-Teilnehmer Max Mutzke gewann als Astronaut das Finale.

„The Masked Singer“: Wie waren die Quoten der ersten Staffel?

Im Schnitt 4,34 Millionen Zuschauer (20,0 Prozent Marktanteil) haben das Finale der ersten Staffel gesehen. Laut ProSieben war das eine Steigerung von 1,18 Millionen zur Vorwoche (3,16 Millionen). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gab es mit 38,5 Prozent einen besonders guten Marktanteil bei der letzten Sendung. Laut ProSieben ist die Sendung die erfolgreichste ProSieben-Show seit Senderbestehen.

