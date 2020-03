Mein perfektes Wochenende: Leg los, Posaune!

Um 0.08 Uhr noch eine Mail. „Nachtrag“ hat Harald Bussenius sie genannt. Er schreibt, dass er auf dem Heimweg noch einmal über unser Thema nachgedacht habe. Ihm sei dabei deutlich geworden, wie viel ihm das Posaunenspiel gebe und wie wohl er sich in dieser musizierenden Gruppe fühle. „Das ist (m)ein Glücksgefühl!“

Na gut. Glücksgefühl also. Sogar mit Ausrufezeichen. Aber Nachtrag hin oder her: Das hat sich vorher schon mitgeteilt, dass dies hier keine Zweifel-, Frust- und Skrupelstory wird. Vorher, also während des Probenbesuchs beim Posaunenkreis der Braunschweiger Kirchengemeinde „Die Brücke“ und dann im Gespräch mit dem in dieser Geschichte exemplarischen Posaunisten Harald Bussenius.

Probe in der Schuntersiedlung. Dankeskirche. Christine Hanstein hebt die rechte Hand und blickt über eine ihrer alternierend im Einsatz befindlichen Brillen hinweg. Gemeinsam mit der Posaunistin Esther Kunas leitet die Trompeterin Hanstein („bitte ohne R“) den Posaunenchor. „So, jetzt bitte nochmal Seite 61, letzter Takt. Das war eben schon prima im Bass. Aber denkt daran: Das soll F-Dur werden.“ Sie ruft noch aufmunternd „Didamm-Baff-Baff“. Und dann legt er los, der 13-köpfige Posaunenchor. Der heißt zwar so, wie er heißt, besteht aber, was nicht untypisch ist, beinahe zur Hälfte aus Trompeten. Ebenfalls fast hälftig-akkurat ist auch das Geschlechterverhältnis. Was jedoch gleich auffällt beim Blick auf die im Halbkreis sitzenden Musikerinnen und Musiker, ist die breit gefächerte Altersstruktur. Von zwanzig bis achtzig Jahren geht das selbstverständlich neben- und miteinander, was nicht viele Gruppen von sich behaupten können. Nun stürzen sich alle in das besagte „Didamm-Baff-Baff“. Das gehört übrigens zu einer vital-jazzigen zeitgenössischen Komposition, die im Juni beim Landesposaunentag in Schöppenstedt ansteht. Aber das allein ist natürlich noch nicht das ganze Posaunenchorglück. Am Ende einigt man sich per Zuruf auf den Choral mit der Nummer 488, „Bleib bei mir, Herr“ von William H. Monk, 19. Jahrhundert. Jetzt flutet diese wunderbar volle, feierliche Erhabenheit, die ein Bläserensemble mit solcher Musik erzeugen kann, durch die kleine Kirche – und einen kurzen Moment lang hofft man da auf seinem gepolsterten Bänkchen, dass dieser Choral jetzt niemals aufhören möge, immer weiter wärmen, strömen, trösten…

Während einer Orchesterprobe des Posaunenchors. Foto: Florian Kleinschmidt / Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Das tut er natürlich nicht. Aber von solchen Gefühlen ist nachher schon noch die Rede. Harald Bussenius, 56 Jahre alt, ist im außermusikalischen Leben Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Er ist ein langer Kerl mit kurzen Locken. Dreifacher Vater, ein aktiver Typ, den man oft eilig durch die Schuntersiedlung oder das Siegfriedviertel radeln sieht. Manchmal kommt er von der Arbeit auch ein paar Minuten zu spät zur Probe, was ihm die Chorleiterin jetzt im Gespräch auch kurz aufs Butterbrot schmiert. Oft hat er so ein schalkhaftes Blitzen in den Augen, wenn er übers „Tröten“ spricht, wie er das durchaus mal nennt. Und doch ist ihm seine Musik wirklich wichtig. Mit zehn Jahren schon, als er in Lehre wohnte, fing er damit an, war früh schon fasziniert von der Schönheit des vollen Posaunenklangs, von der Schönheit auch des länglich schimmernden Instruments. Er lernte es in kirchlichen Gruppen, er spielte in den 80ern beim Studium in Hannover auch auf politischen Demonstrationen (oft für die Gewerkschaft und einmal auch gegen Strauß), es hat ihn eigentlich immer begleitet. Nein, eine berufliche Option sei die Posaune nie gewesen, sagt Bussenius. Natürlich seien sie Laien, aber keineswegs ohne Ehrgeiz. Er mache auch zu Hause regelmäßig seine Übungen („Fenster zu, dann geht das schon“). Nicht nur nach der Probe trage er die geblasenen Melodien freudig in sich herum. Dann brummt und summt er wohl so vor sich hin – er muss lächeln, als er das erzählt. Auch höre er zu Hause sehr gerne CD’s mit professioneller Posaunenmusik, wobei der US-amerikanische Jazzer Trombone Shorty („Das Album Backatown kann ich unbedingt empfehlen“) und der aus Braunschweig stammende Ausnahmeposaunist Nils Wogram zwei seiner Favoriten sind. Und vor allem trage er an Sonntagen sehr gerne seinen Teil dazu bei, dass die Gottesdienste auch auf musikalischer Ebene ins Rollen kommen. „Ja, es geht darum, das Gotteslob hinauszuposaunen“, sagt Bussenius, der auch studierter Religionspädagoge ist, „die Posaune ruft die Gläubigen herbei – und sie verkündet gewissermaßen auch den Glauben.“

Solche Bemerkungen wirken im Gemeindesaal einer lutherischen Kirche besonders authentisch. Posaunenchöre spielen ja in den evangelischen Kirchen traditionell eine große Rolle. Der „Evangelische Posaunendienst“ (Motto: „Ich singe dir mit Herz und Mundstück“) vertritt nach eigenen Angaben als Repräsentant der größten musikalischen Laienbewegung in Deutschland fast 120.000 Bläserinnen und Bläser. Ja, und übrigens war es auch ein gewisser Martin Luther, durch dessen Bibelübersetzung sich das Wort „Posaune“ (das aufs altfranzösische Wort „buisine“ zurückgeht) im Deutschen als Bezeichnung für das auch im Sinfonieorchester unverzichtbare tiefe Blechblasinstrument durchgesetzt hat.

Sagen wir’s mal ganz unabhängig von solchen historischen Fragen und sagen wir’s auch unabhängig von ihren spieltechnischen Tücken: Es ist ein Glück, das es sie gibt, die Posaune. Ein Glücksgefühl (mit Ausrufezeichen, wie gesagt) für Harald Bussenius, ein Glück für die Frauen und Männer in diesem kleinen Braunschweiger Posaunenchor, für die Kirchengemeinde, der sie immer wieder ihren blechmusikalischen Stempel aufdrücken. Ein Glück aber auch für die vielen anderen Menschen, die von Zeit zu Zeit einen schönen Choral gebrauchen können – während sie sich zurücklehnen und einfach zuhören dürfen, wie schön das klingt.