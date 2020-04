„Together at Home“ – Gipfel der Wohnzimmerkonzerte

Elton John steuerte mit „I’m Still Standing“ einen kernigen Beitrag zum weltumarmenden Wohnzimmerkonzert-Festival „Together At Home“ bei.

Dieses Internet ist bekanntermaßen eine weltweite Plattform für Katzen-Videos. Seit kurzem bekommen sie Konkurrenz von einem neuen Format. Es nennt sich Wohnzimmerkonzert und ist der Plan B abertausender Musiker angesichts der Bühnenabstinenz, die ihren Hauptbeitrag in der Corona-Krise darstellt. Gestern Nacht wurde ein vorläufiger Gipfelpunkt des Wohnzimmerkonzertwesens erreicht: Rund 100 Weltstars, darunter Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, Lang Lang und Céline Dion beteiligten sich am „Together At Home“-Festival der Aktivisten-Bewegung Global Citizen.

Kuratiert hatte es Lady Gaga. Die populären US-Talkmaster Jimmy Kimmel, Stephen Colbert und Jimmy Fallon hatte sie als Moderatoren und drei große US-Sender als Präsentatoren gewonnen. Live und zur Primetime in den USA, weltweit übertragen auf Youtube und von zahlreichen Sendeanstalten. Gaga und Co wurden nicht müde zu betonen, dass es um globale Rückendeckung im Kampf gegen Corona gehe. Aber die Welt waren dann doch weitgehend die USA, mit wenigen knappen Schaltungen etwa nach Südafrika und Italien. Und die Stars, die sich in Videoclips mit je einem Song, Appellen und Danksagungen beteiligten, waren größtenteils Amerikaner. Freunde und Sympathisanten von Lady Gaga vermutlich, die das Ganze ja auch in Windeseile auf die Beine gestellt hatte.

Lady Gaga: Ihr müsst nicht spenden, nur genießen

Das geballte Auftreten von Superstars zugunsten eines guten Zwecks erinnerte unweigerlich an Bob Geldorfs legendäre „Live Aid“-Konzerte, die allerdings gestern in der zweistündigen Hauptshow des insgesamt achtstündigen Musikmarathons keinerlei Erwähnung fanden. Im Gegenteil: Lady Gaga beruhigte gleich zu Beginn, dass die Zuschauer ihre Börsen steckenlassen und das Ganze einfach nur genießen dürften. „Es ist unser Liebesbrief an die Welt und unserer Weg, all denjenigen, die an vorderster Front gegen Covid-19 kämpfen, Dankeschön zu sagen.“ Ein paar dutzend Millionen Dollar hatten vorab schon diverse Großunternehmen oder auch die Melinda-und-Bill-Gates-Stiftung gespendet, die sich in kurzen Einblendungen präsentieren durften.

Der zweite große Unterschied zu „Live Aid“: Die Stars traten nicht live auf, zumindest nicht auf einer Bühne mit Band und vor Publikum. Sondern sie filmten sich solo zuhause und wurden dann im Lauf der Show eingeblendet, zwischen anderthalbminütigen Beiträgen über die Krise und gewöhnliche und außergewöhnliche Menschen, die sie bekämpfen.

Wohnzimmerkonzerte also aus allerprominentesten Wohnzimmern, Privatstudios oder auch mal Vorgärten (Elton John). Eine Erkenntnis: Das Gute-Stuben-Instrument der Wahl ist – meist nicht die Gitarre. Sondern das Klavier oder zumindest etwas, was Tasten hat. Und es scheint in der Regel nicht in flughafenhallen großen Salons voller atemberaubender Designermöbel zu stehen (Ausnahme: John Legend), sondern in eher bürgerlich bis bieder eingerichteten Räumen, die insbesondere bei älteren Stars einen Anteil an Holztäfelung aufweisen, aber auch viele akkurat ausgerichtete Bilder ohne sonderlichen aufregenden Inhalt.

Paul McCartney im Pullunder aus der guten Stube

Nun muss man sagen: Wohnzimmerkonzerte haben Entzauberungspotential. Paul McCartney etwa wirkt bei seinem freundlich-reservierten Heimorgel-Beitrag von „Lady Madonna“ im Pullunder ein wenig, als lasse er sich bei einem Weihnachtsgruß an seine Lieben filmen. Und Stevie Wonder kann sein Charisma bei seiner Würdigung des jüngst an Covid-19 verstorbenen Bill Withers mit „Lean On Me“ in klaustrophobisch enger Einstellung auch nicht recht entfalten. Lady Gaga wirkt mit „Smile“, zu dem sie sich hübsch am Piano begleitet, gelöster, aber auch wie eine freundliche Musikpädagogin, die ihre liebe, aber begriffsstutzige Schülerschaft mit sehr einfachen, ständig wiederholten Melodien und Botschaften ansprechen muss.

Fairerweise muss man sagen: Die Beiträge zu dieser Show sind nicht weiter inszeniert. Die Stars filmen sich oft nur aus einer Perspektive, und sie singen meist ohne nennenswerten technischen Aufwand in die Kamera ihres Smartphones oder privaten Videosystems. Pop ohne Inszenierung in den eigenen vier Wänden ist aber eben tatsächlich: Hausmusik. Ein bisschen bieder. Ziemlich gewöhnlich. Charisma überträgt sich nicht ohne Weiteres durch eine Handykamera.

Der erste, der rockt, ist Elton John. Er hat sein Piano in seinem Garten aufgebaut, vor einer Hecke, nebenan sieht man ein Stück Auffahrt. Er hämmert „I’m Still Standing“ in die Tasten, das hat Kraft und Wucht, und davon getragen singt der unverwüstliche Brite sich rotzig frei. Bei Eddie Vedder, mit zumindest kauzigem Charisma am Harmonium, und der Pop-Diva Lizzo in statischer Nahaufnahme teilt sich weniger mit. Nett und natürlich swingt das zweigeteilte Wohnzimmer-Video von John Legend und Sam Smith („Stand By Me“).

Keith Richards verhaut sich und muss grinsen, Charlie Watts trommelt in der Luft

Den Vogel schießen aber doch die Rolling Stones ab, auf viergeteiltem Bildschirm. „You Can’t Always Get What You Want“. Mick Jagger, souverän Akustikgitarre schrammelnd, wirkt und klingt wie immer unfassbar jung. Alt sieht dagegen Keith Richard an der Westerngitarre in seiner Butze aus, der gleich mal den Einstieg vermasselt, ansonsten nicht weiter groß zu hören ist. Irgendwann grinst er mächtig, vielleicht weil er auf einem Monitor Charlie Whatts sieht, der entspannt mit dünnen Sticks – oder chinesischen Stäbchen? – in der Luft herum trommelt. Das Schlagzeug kommt offensichtlich Playback, Ron Wood hingegen hält wiederum live ganz kernig an der E-Gitarre mit und hat dabei zunehmend Spaß. Das ist nicht gerade perfekt, aber lebendiger und schmissiger als das Allermeiste, was an diesem Abend so in die Tasten gestreichelt wird.

Insgesamt fällt auf: sehr brave Veranstaltung. Schon krankmachend inflationär wird den tapferen Menschen an der Corona-Front gedankt und gehuldigt, medizinischem und Pflege-Personal, Dienstleistern und Ehrenamtlichen, von praktisch jedem, der sich musikalisch oder mit Statements zu Wort meldet. Das sind beispielsweise auch die Ex-First-Ladies Michelle Obama und Laura Bush, UN-Generalsekretär Antonio Guterres oder Melinda und Bill Gates.

Seitenhiebe gegen Trump

Melinda betont besonders eindringlich, dass auch diejenigen, die einfach zuhause bleiben, einen wichtigen Beitrag leisten. Das ist wohl auch ein Kommentar auf Donald Trump, der Druck macht, Ausgangsbeschränkungen aufzuheben. Ansonsten wird der Präsident, der sich ja brüstet, der größte Corona-Killer zu sein, mit keiner Silbe erwähnt. Ein Statement ist allerdings auch, dass Lady Gaga und Global Citizen ausdrücklich mit der WHO zusammenarbeiten, der Trump ja gerade den Geldhahn zugedreht hat. Ansonsten gibt es keine Kritik, sondern viel Dankbarkeit, Trost- und Mutworte, Aufrufe zu Zusammenhalt und Zugewandtheit. Und den festen Vorsatz, alles zu tun, dass sich so eine Pandemie nicht noch einmal ereignet. Beyoncé indes betont, dass Afroamerikaner überdurchschnittlich oft in Pflegeberufen arbeiten. Und dass ihr Bevölkerungsteil noch viel überdurchschnittlich häufiger an Covid-19 stirbt.

Vor dem Finale bringen sich noch Billie Eilish (nuschelnd im Jogginganzug) und Taylor Swift (mit heiligem Ernst) ein. Dann Servus mit Edelkitsch: Céline Dion, Andrea Bocelli, Lang Lang und noch einige andere zelebrieren zusammengeschaltet „The Prayer“. Am Ende legt Lang Lang die Hand aufs Herz. Amen.