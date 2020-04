Schauspieler Leon Boden gestorben

Er lieh Hollywoodstars wie Denzel Washington seine Stimme: Der Schauspieler und Synchronsprecher Leon Boden ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigten die Agenturen Stimmgerecht und Media-Paten am Mittwoch in Berlin unter Berufung auf sein persönliches Umfeld. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Boden synchronisierte neben US-Schauspieler Washington den Actionstar Jason Statham ("Fast & Furious"). Im Laufe seiner Karriere sprach er viele Schauspieler - nach Angaben der Agenturen etwa auch mal Will Smith ("Independence Day") und Liev Schreiber ("Ray Donovan").

Boden spielte auch in mehreren Fernsehproduktionen mit. In der Sat.1-Serie "Die rote Meile" war er beispielsweise als "Candy Club"-Besitzer Johnny auf dem Hamburger Kiez zu sehen.

Auch in "Hinter Gittern - Der Frauenknast" hatte er eine Rolle. Die RTL-Serie mit Katy Karrenbauer erzählte vom Alltag in einem Frauengefängnis. Karrenbauer erinnerte am Dienstag bei Facebook an ihren Kollegen: "Deine Stimme, deine Art und dein großartiges Spiel, sowie Vieles aus unserer gemeinsamen Zeit werden mir immer in bunter Erinnerung bleiben."

Geboren wurde Boden in Kiel, seine Ausbildung machte er nach Angaben der Synchronagenturen am Mozarteum in Salzburg. Zuletzt war seine Stimme beispielsweise im Actionfilm "John Wick: Kapitel 3" mit Keanu Reeves zu hören - in der deutschen Fassung vertonte er den Schauspieler Lance Reddick, der den Concierge Charon spielte.