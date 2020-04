Stars für Braunschweigs neue Meisterkonzert-Saison

Die französische Pianistin Hélène Grimaud ist am 11. November wieder in Braunschweig zu Gast.

Braunschweig. Schlagzeuger Martin Grubinger und Geiger Daniel Hope sind die Stars der Meisterkonzerte in Braunschweigs Stadthalle in der Saison 2020/21.

Die Braunschweiger Meisterkonzerte mussten ihre Spielzeit vorzeitig beenden. Das für den 24. April geplante Konzert in der Stadthalle mit dem Kammerorchester Wien-Berlin und Denis Matsuev wurde auf Sonnabend, 3. Oktober 2020, am selben Ort verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Zugleich gab der künstlerische Leiter Burkhard Glashoff das Programm der nächsten Saison bekannt, das nochmal vollständig in der Stadthalle stattfinden wird.

Mit den Pianistinnen Hélène Grimaud und Katia Buniatishvili, Geiger Daniel Hope und Perkussionist Martin Grubinger sind wieder internationale Stars vertreten. Grimaud spielt am 11. November mit der Camerata Salzburg Mozarts Klavierkonzerte Nr. 19 und 20. Buniatishvili ist am 3. Dezember mit einem Solorecital zu hören, bei dem sie den Bogen von Bachs Präludium und Fuge über Liszts Bearbeitung einer Bach-Fuge zu romantischen Stücken wie Liszts „Liebestraum“, Intermezzi von Brahms und der Polonaise von Chopin schlägt. Hope spielt am 22. Dezember mit dem Zürcher Kammerorchester und Oboist Albrecht Mayer ein barockes Weihnachtsprogramm mit Werken von Corelli und Vivaldi. Nur wenige Gastspiele gibt das renommierte Bergen Philharmonic Orchestra, das am 1. Februar unter Leitung von Edward Gardner ein skandinavisches Programm mit Sibelius’ „Finlandia“, Carl Nielsens 4. Sinfonie und Griegs Klavierkonzert spielt. Solist ist der Isländer Víkingur Olafsson, Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon. Ein spannendes Programm verspricht auch das Konzert am 10. März mit der russischen Geigerin Alina Pogostkina und dem Waseda Symphony Orchestra aus Tokio. Neben Korngolds romantischem Violinkonzert und Strauss’ „Tod und Verklärung“ erklingen Werke der Japaner Yūzō Toyama, Tōru Takemitsu und Isao Matsushita. Ein musikalischer Ost-West-Gipfel. Die NDR-Radiophilharmonie unter Andrew Manze bietet am 27. März Bachs „Matthäuspassion“ mit dem bekannten Tenor Daniel Behle (u.a. David in den Bayreuther „Meistersingern“) als Evangelist. Am 15. Mai wirbeln wieder Martin Grubinger und seine Freunde mit sämtlichen Schlagzeugen. Abos unter (0531) 44115, Karten auch unter (0531) 16606.