Rock'n Roll-Pionier Little Richard ist tot

Sa, 09.05.2020, 17.19 Uhr

Little Richard, einer der Pioniere des Rock'n Roll, ist mit 87 gestorben. Zur Todesursache ist zunächst nicht bekannt. Seine Fans riss er mit Hits wie "Tutti Frutti" und "Long Tall Sally" sowie seiner wilden Bühnenpräsenz zu Begeisterungsstürmen hin. FILE photos of Little Richard