In Corona-Zeiten geben die New Yorker Philharmoniker Bürgersteig-Konzerte

So, 06.09.2020, 15.31 Uhr

Um in Corona-Zeiten trotz Auftrittverbots im Kontakt mit dem Publikum zu bleiben, geben Musiker der New Yorker Philharmonie spontane Konzerte auf Bürgersteigen. Jedes Wochenende tauchen sie unangemeldet in einem anderen Viertel auf.