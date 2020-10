Lessing-Preis-Trägerin Ines Geipel: DDR war Gewaltmaschine

Ines Geipel, Jahrgang 1960, wuchs als Tochter eines Stasi-Agenten auf. Als Spitzen-Leichtathletin erlebte sie das systematische Doping in der DDR. Als Fluchtpläne bekannt wurden, wurde ihr bei einer Blinddarm-OP die Bauchmuskulatur durchtrennt. Geipel studierte daraufhin in Jena Germanistik und nach 1989 Philosophie in Darmstadt. 2001 wurde sie Professorin für Deutsche Verssprache in Berlin. Sie engagierte sich für die Aufarbeitung des Zwangsdopingsystems und für in der DDR unterdrückte Literatur. In ihren Büchern setzt sich Geipel kontrovers mit der Geschichte und Gesellschaft Ostdeutschlands auseinander. Am Sonntag wird sie mit dem Lessing-Preis für Kritik ausgezeichnet. Wir sprachen vorab mit ihr.

Ist die Möglichkeit, öffentlich Kritik üben zu können, der entscheidende Unterschied zwischen DDR und BRD gewesen?

Absolut. Die Möglichkeit zu fragen, zu zweifeln, zu untersuchen, ist grundlegend für die Haltung und Entwicklung einer Gesellschaft.

In Ihrem aktuellen Buch „Umkämpfte Zone“ schreiben Sie, dass ein Pakt des Schweigens konstitutiv für die DDR gewesen sei: Die Bevölkerung akzeptierte die kommunistischen Machthaber, die ließen die NS-Vergangenheit vieler Ostdeutscher auf sich beruhen. Ist das richtig wiedergegeben?

Zum Teil. Allerdings setzten die kommunistischen Rückkehrer aus dem Moskauer Exil unter Stalin ihren Herrschaftsanspruch in der frühen DDR auch mit unerhörtem Druck und Gewalt durch. In meinem Buch versuche ich noch einmal neu zu verstehen, wie diese Gesellschaft sich formatiert hat. Die Menschen haben sich nicht einfach entschieden zu schweigen angesichts des Schulddrucks der NS-Zeit. Es gab einen enormen instrumentellen Zwang zu schweigen, in jeder Hinsicht. In Ostdeutschland hat er über 50 Jahre und zwei Diktaturen hinweg angehalten. Mein Vorschlag ist, das in den Blick zu nehmen, um zu verstehen, warum es nach 1989 solch starke politischen Eruptionen und diesen Rechtsruck im Osten gegeben hat.

„Geschichte darf nicht auf Schweigen basieren“

In „Umkämpfte Zone“ verweben und spiegeln Sie die Mentalitätsgeschichte der DDR an und mit der Geschichte Ihrer Familie. Sie schildern zwei Haltungen: Die Ihre, sich mit der eigenen Geschichte schonungslos auseinanderzusetzen. Und die ihres Bruders Robby, der das nicht will – warum nicht?

Ich verstehe diese verschiedenen Modelle des Umgangs mit der Vergangenheit schlicht als Überlebensmodelle. Es ist doch auch viel verlangt, so ganz direkt auf die historische oder persönliche Wahrheit zuzugehen. Dennoch werden wir in Deutschland nicht zu einem inneren Konsens finden, wenn Geschichte auf so viel Schweigen basiert. In den 60er Jahren haben die Mitscherlichs den Westen auf die Couch gelegt, seine Unfähigkeit zu trauern beschrieben. Ich will in meinem Buch die instrumentelle Unmöglichkeit des Ostens zu trauern kenntlich machen. Heute gibt es diese Unmöglichkeit nicht mehr. Umso wichtiger ist es, sie endlich zu durchbrechen.

Sie unterscheiden zwischen drei DDR-Generationen: der Gründergeneration, die aus Zwang oder persönlicher Betroffenheit schwieg und mitmachte. Der Aufbaugeneration, die sich mit dem System arrangierte und darin Karriere machte – wie Ihr Vater. Und der Mauer-Generation, die die DDR als lähmenden Stillstand erlebte.

Ich versuche, Generationen als ein Analyse-Instrument stark zu machen. Angesichts des Einheits-Jubiläums ist mir wieder deutlich geworden, dass wir uns in einem Prozess der De-Realisierung der Vergangenheit befinden. Wir richten uns in einem denkwürdigen Konstrukt ein: Auf der einen Seite der ewige Schuld-Westen, auf der anderen das Superopfer, der immerzu gedemütigte Osten. Die Erzählung der DDR geht stark in Richtung Alltagsgeschichte: Wir haben in unseren Nischen gesessen, und es irgendwie doch ganz gut gehabt. Wenn wir jedoch die Extreme nicht in den Blick nehmen, die in diesem System möglich waren, dann bekommen wir keine Tiefenschärfe. Dann nähert sich die Diktaturgeschichte immer mehr der bundesrepublikanischen an. Ein Ausdruck dieser Extreme ist die innerfamiliäre Gewalt.

„Ende 1989 gab es in der DDR rund 5000 militante Neonazis“

Sie schildern Gewaltausbrüche Ihres Vaters. Waren sie ein Ausdruck verdrängter Schuldgefühle?

Wir haben zuletzt viel diskutiert über sexuellen Missbrauch in den Kirchen und Kinderheimen des Westens. Der Osten wird dabei ausgeblendet. Deshalb hole ich die Gewaltmaschine des Ostens bewusst in meine Bücher hinein. Gewalt ist hier eine Entladung von aufgestautem Druck. In „Umkämpfte Zone“ geht es auch viel um Krankheiten. Nicht nur mein Bruder stirbt früh an Krebs, auch der SS-Großvater wurde krank, und der Vater. Mein Vater hat fast 15 Jahre ein Doppelleben als Agent geführt. Dass in Diktaturen eingespannte Menschen zu privaten Diktatoren werden, weil sie den Druck nirgendwohin delegieren können, das erzähle ich, um diese merkwürdige Konsensgeschichte über den Osten aufzubrechen. Da ist was mehr als schief.

Sie befassen sich auch mit der Ära Honecker. Um die Erosion der Gesellschaft zu stoppen, schreiben Sie, habe er einen ostdeutschen Patriotismus propagiert.

Einen ostdeutschen Nationalismus. Mit der Behauptung einer Nation DDR.

Ist das auch ein Grund dafür, dass es in Ihrer Generation überdurchschnittlich viele AfD-Wähler gibt?

Es ist die Generation, die in den 80er Jahren als Punks und Skinheads sichtbar auf den Straßen war. Ein Protest, vielfach von Jungs gegen ihre Stasi-Väter. Gegen die Punks ist die Stasi vorgegangen, über die Skinheads wurde hinweggesehen. Ende 1989 gab es in der DDR rund 5000 militante Neonazis. Die AfD ist eine Partei, die viele Angebote macht. Die sagt, ihr könnt alle zu uns kommen, wir hören eure Geschichten an – sie schafft im Osten eine Plattform, strategisch und ziemlich schlau. Das Binnenkollektiv Ost wurde nie wirklich aufgelöst. Die Linke hat es nach 1989 organisiert. 2015 kam dann die AfD und konnte es sich einfach kapern.

„Wenn man Lessing ernst nimmt, geht es um praktizierte Feindesliebe“

Sie haben staatliche Gewalt sehr direkt erfahren. Stünden Sie der DDR auch so kritisch gegenüber, wenn es diese direkte Konfrontation nicht gegeben hätte?

Ich komme aus einer Familie, in der sehr deutlich wurde, was Kommunismus wirklich bedeutet. Ich habe mich da Schritt für Schritt herausgearbeitet. Das war harte Arbeit und Konfrontation. Ich war unendlich glücklich, als ich schließlich Bücher schreiben konnte. Die Auseinandersetzungen um die Bücher, um echte Konflikte, haben mich letztlich gemacht.

Sie sind Professorin für Verskunst geworden. Kann Literatur helfen, Gesellschaften zu verstehen oder vielleicht sogar zu verbessern?

Die große Leistung von Literatur liegt darin, in der Tiefenebene Konflikte auflösen zu können. Wenn man Lessing ernst nimmt, geht es aber auch um praktizierte Feindesliebe. Das ist in einer Phase starker Spalt-Tendenzen auch eine Chance, stark auseinanderklaffende Pole wie Denkmodelle ins Gespräch zu bringen. Und das ist doch sehr viel.