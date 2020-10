Lichtparcours soll festes Markenzeichen Braunschweigs werden

Es war ein kultureller Lichtblick in trüben Corona-Zeiten, aber auch ein Wagnis. Als die Stadt Braunschweig im Frühjahr entschied, den Lichtparcours 2020 doch zu starten, war das Land gerade erst aus dem Lockdown erwacht und noch sehr unsicher im Umgang mit der Pandemie. „Prinzip Hoffnung“ wurde die Schau mit 19 Lichtinstallationen von regionalen bis internationalen Künstlern entlang der Okerumflut beworben. Am vergangenen Wochenende ist das Großprojekt nach vier Monaten zu Ende gegangen. Es war die fünfte Auflage seit der Premiere im Expo-Jahr 2000. Braunschweigs Kulturdezernentin und Mitinitiatorin Anja Hesse zieht im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz.

Die Stadt spricht von 500.000 Besuchern des Lichtparcours. Wie wurden sie gezählt?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Schichtdienst gezählt. Wir haben uns dabei auf die Besucherkernzeiten konzentriert, also zwischen 18 und 24 Uhr an den verschiedenen Wochentagen, jeweils in 2-Stunden-Intervallen. Zusätzlich hatten wir in den ersten sechs Wochen einen Sicherheitsdienst im Einsatz, der ebenfalls die Besucher erfasst hat. Es waren 50.000 mehr als beim Lichtparcours 2016.

Das Projekt mitten in der Corona-Krise stattfinden zu lassen, war eine mutige Entscheidung. Haben sich die Besucher verantwortlich verhalten?

Unser Sicherheitskonzept hat sich bewährt. Es hat bei allen handelnden und entscheidenden Personen die Sensibilität für die besondere Situation erhöht. Im Ergebnis sind keine größeren Verstöße gegen die Corona-Verordnung bekannt geworden. Mit der letzten großen Plakatkampagne wollten wir uns nochmal bei allen Besuchern bedanken, denn ohne ihre andauernde Disziplin hätten wir den Parcours nicht über einen solch langen Zeitraum präsentieren können.

Viele Gäste aus dem norddeutschen Raum

Kulturdezernentin Anja Hesse bei der Eröffnung des Lichtparcours am 13. Juni. Foto: Bernward Comes / Archiv

Angesichts zahlloser abgesagter Kulturveranstaltungen in ganz Deutschland war der Lichtparcours eine Besonderheit. Wie groß war Ihrer Einschätzung nach die überregionale Wahrnehmung?

Wir haben bei der überregionalen Bewerbung mit dem Braunschweiger Stadtmarketing zusammengearbeitet. Es gab Plakatkampagnen bis nach Hamburg und Berlin. Bei einer Werbeaktion auf den Social Media Kanälen Facebook und Instagram konnte innerhalb von drei Wochen eine Reichweite von 159.840 Personen erzielt werden. Auch überregionale Medien wie NDR Kultur oder auch die „Bunte“ haben über den Parcours berichtet.

Gibt es Zahlen zu auswärtigen Besuchern und den Umsätzen, die sie in Hotels und Gastronomie generierten?

In jedem Fall, das bestätigten die Hoteliers und das Stadtmarketing bereits, gab es mehr Buchungen von Gästen aus dem norddeutschen Raum, wie Hamburg und Bremen.

Gesamtbudget von 700.000 Euro

Wie hoch war das Gesamtbudget für den Parcours, auch im Vergleich zu den Vorjahren? Wie hoch war der Beitrag aus städtischen Haushaltsmitteln? Welchen Anteil hatten Sponsoren?

Das Budget lag wie 2016 bei 700.00 Euro. Es besteht hälftig aus städtischen Mitteln sowie Sponsoren- und Drittmitteln. Wesentlich ist, dass die Realisierung der Kunstwerke überwiegend aus Sponsoren- und Drittmitteln finanziert wird. Das ist das Grundprinzip des Parcours und unterstreicht die Bedeutung des Engagements der Sponsoren.

Ist das Interesse von Sponsoren im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen oder gesunken?

Der Lichtparcours ist ein herausragendes Kulturprojekt, das bereits zum fünften Mal stattgefunden hat. Die Sponsoringakquise verlief erfreulich. Bereits am ersten Abend der Modellausstellung haben die ersten Kunstwerke Titelsponsoren gefunden. In Summe ist die Gesamtzahl der Sponsoren etwas höher als beim letzten Mal. Einige haben uns auch mit Sachleistungen unterstützt. Zugenommen hat die intrinsische Motivation; das heißt einige Sponsoren haben sich von sich aus bei mir gemeldet. Allen Sponsoren gebührt ein großes Dankeschön!

Vereinzelte Vorfälle von Vandalismus

Gab es Schäden durch Vandalismus?

Es gab einzelne Vorfälle, die umgehend behoben werden konnten. Die Gesamtzahl an Vorkommnissen relativiert sich aber aufgrund der langen Ausstellungsdauer.

Haben Sie den Eindruck, dass der Lichtparcours in der nationalen und internationalen Kunstszene bekannt ist?

Davon ist prinzipiell auszugehen. Allein über die teilnehmenden Künstler, die allesamt überwiegend international arbeiten und ausstellen. Kunst ist längst global. Erwähnenswert ist in diesem Kontext auch unser Auswahlgremium für den Parcours, in welchem unter anderem auch Karola Kraus, Direktorin des Museums Moderner Kunst in Wien, und Roland Nachtigäller, Direktor des Museums für Kunst, Architektur und Design in Herford, mitwirkten.

Vorschlag: Alle vier Jahre ein Lichtparcours

Wird der Lichtparcours in Braunschweig eine dauerhafte Einrichtung werden, ähnlich wie die Documenta in Kassel oder die Skulpturenschau in Münster?

Ich glaube ja. Dieser war schon im Haushalt eingepreist; ein neuer könnte 2024 folgen. Ich denke, erst jetzt kann man davon sprechen, dass es ihn dauerhaft, also als kontinuierliches Ereignis geben könnte. Die Marke Lichtparcours trägt ebenso wie Skulptur Projekte Münster.

Aber in Zeiten sparsamen Haushaltens ist nichts sicher. Es wäre nur ein großer Fehler, wenn er nicht mehr etatisiert werden würde, weil wir gerade an einem ganz entscheidenden Punkt in der Entwicklung des Parcours angekommen sind. Die Kunstwerke haben mitunter Funktionen. Um die „Bar du Bois“ von Pfaffenberger, Harrer und Turner auf dem Musikschulgelände entwickelte sich en passant urbanes Leben. Menschen hielten sich auf, wir haben mit Begleitprogramm reagiert, und plötzlich entstand so etwas wie ein Mikrofestival. Das könnte an vielen Stellen in der Stadt passieren. Das ist neu für Braunschweig, und vielleicht auch generell neu. Vielleicht haben wir hier etwas „erfunden“, was einerseits coronatauglich ist und andererseits im urbanen Raum richtig gut funktioniert. Kein Festival auf matschigem Gelände mit sanitären Problemen, sondern kurze, intensive Erlebnisse im Schatten von Kunstwerken.

Gibt es Dinge, die in diesem Jahr Ihrer Einschätzung nach nicht so gut gelaufen sind und bei der nächsten Auflage anders gemacht werden sollen?

Bei einem solch großen Projekt mit so vielen Beteiligten gibt es immer etwas zu verbessern. Außerdem gucken wir sehr genau, dass sich keine Routine einschleicht, das ist der Anfang vom Ende. Dass wir versuchen á jour zu bleiben, sieht man an den digitalen Angeboten. Zu den Punkten mit Optimierungsmöglichkeiten zählen sicher die Ausschilderung und Beschilderung der Arbeiten, um den Anrufen bei der Polizei z.B. aufgrund des Golfes in der Oker vorzubeugen. Auch über eine bessere Wegebeleuchtung z.B. in den unbeleuchteten Parkanlagen könnte und müsste man nachdenken. Die Oker ist durch unsere Arbeit „schiffbar“ geworden. Jetzt sollte man darüber nachdenken – jenseits eines Lichtparcours – die Aufenthaltsqualität am Wasser zu verbessern. In Lübeck etwa wurden an der Trave Treppen gebaut, an denen man sich trifft, um ein Eis zu essen. So etwas wäre auch eine Bereicherung für unsere schöne Stadt mit ihrer traumhaften Oker.

Eröffnung des Lichtparcours in Braunschweig Eröffnung des Lichtparcours in Braunschweig Oberbürgermeister Ulrich Markurth hat das kulturelle Highlight des Sommers zusammen mit der Kulturdezernentin Anja Hesse am Samstagabend eröffnet. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Sponsoren denken über Ankauf von Lichtkunstwerken nach

In den vergangenen Jahren erwarben Sponsoren insgesamt vier Lichtkunstwerke und stellten sie der Stadt dauerhaft zur Verfügung. Gibt es auch bei dieser Auflage einen Kandidaten?

Es gibt zwei, möglicherweise sogar drei Sponsoren, die über einen Kauf nachdenken. Gespräche laufen, mehr kann ich noch nicht sagen.