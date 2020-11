Diese Crime-Podcasts behandeln auch das Braunschweiger Land

Auf Partys gibt man nicht mehr damit an, welches Buch man liest. Man spricht über Podcasts. Sich beim Putzen, Kochen und Autofahren intellektuell berieseln zu lassen gehört zur Gewohnheit vieler Menschen. Besonders beliebt sind True-Crime-Podcasts. Dort sprechen Menschen über wahre Verbrechen. Wir stellen Ihnen drei Kriminal-Formate vor, die die Zeit im zweiten Lockdown zumindest ein wenig vertreiben.

Der Podcast der Braunschweiger Zeitung

In Tatort Niedersachsen, einem Podcast unserer Zeitung, berichten unsere Journalistinnen und Journalisten von brisanten Kriminalfällen aus der Region. Dabei kommen auch Perspektiven ins Spiel, die sonst nicht viel Öffentlichkeit erfahren. In Episode 1 etwa spricht eine Tatortreinigerin aus Lengede über ihre Arbeit. Redakteurinnen und Redakteure zeichnen das Leben von Mordopfern nach, auch der VW-Dieselskandal in Wolfsburg darf nicht fehlen. Ehrenmorde und ungeklärte Verbrechen, sogenannte Cold Cases, sind ebenso Gegenstand von Tatort Niedersachsen. Den Podcast gibt es direkt hier auf unserem Portal oder aber bei den gängigen Streaminganbietern wie Spotify, Deezer und Apple.

Podcast Tatort Niedersachsen Der Podcast mit den spannendsten Kriminalfällen zwischen Harz und Heide Episoden

Mordlust beschreibt einen Fall, der das Braunschweiger Land beschäftigt hat

Im öffentlich-rechtlichen Podcast Mordlust von Funk sprechen die Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers über die Psychologie von Verbrechen. Nicht immer sind die Details der Verbrechen leicht zu ertragen. In der aktuellen Folge „EntLARVend“ geht es um einen Mord im Braunschweiger Land. Pastor Klaus Geyer aus Beienrode tötete 1997 seine Frau Veronika Geyer-Iwand. Krasa und Wohlers unterhalten sich über die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen und erklären die forensischen Spuren, die zu seiner Verurteilung geführt haben.

Täter unbekannt macht sich auf die Suche nach verschwundenen Frauen

Es gibt auch Podcast-Formate, die staffelweise funktionieren. Täter unbekannt von NDR2 behandelt in der ersten Staffel das Verschwinden der Hannoveranerin Inka Köntges auf dem Weg zu ihrer Arbeit in der Medizinischen Hochschule Hannover. Seit etwa 20 Jahren ist Köntges spurlos verschwunden. Nicht einmal ihr Fahrrad konnte von den Ermittlern gefunden werden. Die Reporter vom NDR versuchen, den Tag des Verschwindens zu Rekonstruieren und sprechen mit Zeuginnen und Zeugen. In Staffel 2 geht es um das Verschwinden der damals 15-jährigen Katrin Konert bei Lüchow-Dannenberg. Am 1. Januar 2001 wurde sie das letzte Mal gesehen. Emotionale Gespräche mit der Familie zeigen, wie tief der Schmerz fast zwei Jahrzehnte später sitzt.