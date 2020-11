Cottagecore: Das steckt hinter der queeren Landlust

In einem Diskussionsforum jubelt eine queere Amerikanerin, sie habe eine „lesbische Teekanne“ gefunden. Nun sammelt sie das Service des ostdeutschen Herstellers Unger und Schilde, das zwei verliebte Frauen darstellt, die von Amor belauscht werden. Das kommt in der Cottagecore-Community gut an – ein User fragt die Amerikanerin „dammit--janet“ sarkastisch: „Bist du dir sicher, dass das nicht einfach nur beste Freundinnen sind?“ Das ist Cottagecore: Ländlich, entschleunigt und queer. Aber warum? Schauen wir es uns an.

Zunächst zu den Begrifflichkeiten: Queer ist vereinfacht gesagt jeder, der bei der Sexualität oder Geschlechteridentität nicht in das heterosexuelle Muster fällt – also zum Beispiel auch gleichgeschlechtlich liebt oder sich nicht bei einem Geschlecht verortet. Schwule Männer sind queer, aber auch Transpersonen sind queer.

Das Wort Cottagecore ist zusammengesetzt aus den Worten Cottage, also Hütte, und Core, wie in Kern der Sache. Es geht um die Ästhetik eines altbäuerlichen Lebens auf dem Land – ohne Technik und Fortschritt.

Analoges Leben in sozialen Medien

Klingt das nicht rückwärtsgewandt? Was altbacken klingt, ist in sozialen Medien wie TikTok, Instagram und Tumblr ein Zeugnis lesbischer Sehnsucht. Genau das ist der Kern der Cottagecore-Ästhetik, sagt Franziska Wagner.

Wagner forscht an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig an virtuellen Räumen, die queere Menschen geschaffen haben. „Cottagecore stellt einen Bruch dar, einen Gegensatz“, sagt Wagner. „ Queerness ist historisch aus politischem Aktivismus von Schwulen und Lesben hervorgegangen.“

Cottagecore als Gemeinschaft

Wer auf dem Diskussionsforum /r/cottagecore auf Reddit aktiv ist, merkt schnell, dass die meisten User queere Frauen beziehungsweise Menschen sind, die sich keinem Geschlecht angehörig fühlen. Es geht auch nicht immer unbedingt um das Landleben, sondern um etwas, das eine bodenständige, häusliche Ästhetik ausdrückt.

So wird in der Cottagecore-Community auch gerne die britische Fernsehsendung „The Great British Bakeoff“ diskutiert, in der um die Wette Torten gebacken werden. Es werden Körbe geflochten und Pilze gesammelt. „Wenn man es oberflächlich betrachtet, kann Cottagecore als niedlich, delikat und somit feminin angesehen werden.

Aber Cottagecore impliziert vielmehr eine Freizeit, in der es keine digitale Technologie gibt sowie Einfachheit und Entschleunigung. Das ist der Reiz an Cottagecore“, sagt die britische Youtuberin Rowan Ellis, die sich der Ästhetik verschrieben hat.

Ästhetik als Kritik am Kapitalismus

Doch was ist die politische Botschaft hinter Cottagecore? Ländlichkeit ist eine Lebensweise, stellt Kulturgeograph Christoph Baumann fest. Er schreibt in seinem Buch „Idyllische Ländlichkeit“: Der Soziologe Ferdinand Tönnies habe 1887 festgestellt, dass das Städtische mit der Gesellschaft verbunden wurde. Das Ländliche stand dagegen für eine Gemeinschaft. Das Städtische war ein Synonym für die Gesellschaft, das System – den Kapitalismus. Das Ländliche werde mit einer Freiheit assoziiert und einer solidarischen Gemeinschaft. Werte werden aus dem Miteinander geschöpft. Dieses Deutungsmuster kehrt nun wieder.

Lesen Sie mehr von uns:

Land als Gegenentwurf zum Markt

Das besondere an einer Gemeinschaft, welche mit dem Ländlichen assoziiert wird, seien Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen. Laut Baumann entstehen sie nicht auf Basis einer Hierarchie, sondern auf Basis einer gleichgestellten Wechselwirkung. Soll für queere Menschen mit ausgeprägter Landlust heißen: Wer selbstversorgerisch auf dem Land lebt, also nicht konsumieren muss, entgeht den Spielregeln eines kapitalistischen Marktes. Laut Cottagecore-Fans ist das ein Markt, in dem Körper von lesbischen Frauen sexualisiert werden, also ein Preisschild bekommen. Gegenüber dem Vice-Magazin sagt ein User: „Lesben werden in den Medien oft übersexualisiert. Cottagecore sieht diese Partnerschaften eher als eine Verbindung zweier Seelen.“ Wo es keine Technologie gibt, gibt es auch keinen Konsum. So gesehen symbolisiert die queere Ästhetik eine Kritik am Kapitalismus.

Nur ein Traum

In ländlicher Abgeschiedenheit spielt die Sexualität keine Rolle, auch Hautfarbe und Gender sind egal. Oder? Es liegt auf der Hand, dass das lediglich eine Träumerei ist –- gerade auf dem Land haben es die queeren Jugendlichen schwer, sie kommen meist aus den Vereinigten Staaten.

Auch interessant:

Rowan Ellis betont: „Die Cottagecore-Erfahrung spielt sich eigentlich nur optisch ab.“ So erklärt sich auch das Paradox, dass sich Jugendliche nach einer entschleunigten Welt sehnen, dies aber vor allem in den sozialen Medien ausleben. „Es hat nur ein kleiner Teil dieser Gruppe Zugang zum Ländlichen“, argumentiert Ellis. Deshalb findet die Ästhetik vor allem im Internet statt.

So postet „lilhellspawn“ im sozialen Netzwerk Reddit ein Foto ihrer Schlafzimmerwand. Diese hat sie mit alten Illustrationen und getrockneten Pflanzen dekoriert – ein bisschen Cottagecore für zuhause. Queere Menschen werden nun nicht zuhauf pittoreske Landhäuser aufkaufen, aber zumindest finden sie Gleichgesinnte und trinken Tee aus besonderen Kannen – als Ausdruck der Sehnsucht.