Deine neue Single „Der letzte Tanz“ erzählt von guten Zeiten, deren Schönheit wir erst begreifen, wenn sie vorbei sind. Hast du den Song gezielt zur Corona-Krise geschrieben?

So einfach ist das nicht. Ich haue Songs nicht eben so raus, es dauert meist ein halbes Jahr, bis sie fertig sind. Bei „Der letzte Tanz“ war es so, dass meine Familie irgendwann meinte, das sei ein schlimmer Ohrwurm, sie pfiffen ihn nämlich die ganze Zeit. Der Text handelt von Abschied, Leidenschaft und Genuss, Themen, die mir am Herzen liegen. Ich habe ihn nicht eigens für den Lockdown geschrieben, aber er passt natürlich in die Zeit, und die vielen Reaktionen zeigen, dass er den Leuten nahe geht. Ich arbeite ja oft an der Quadratur des Kreises, also unterhaltsam und tanzbar zu sein, und trotzdem wirklich etwas auszusagen. Es ist schön, wenn das einen Nerv trifft.

„Das Trap-Schlagzeug werde ich nicht rausholen“

Üblicherweise kommt nach der ersten Single-Auskoppelung bald ein neues Album. Wann ist es bei dir soweit?

Früher war es tatsächlich so, dass man drei Wochen vor einem Album die erste Single rausgebracht hat. Das ist heute anders. Es braucht mittlerweile ein halbes Jahr, bis sich ein Song richtig entwickelt hat und auch von Radiosendern gespielt wird. Das nächste Album wird voraussichtlich vor dem Sommer rauskommen, und im Frühjahr die nächste Single, die wieder ganz anders klingen wird. Ich glaube, es wird ein ganz schön buntes Album. Dabei geht es mir nicht um Trends – dann müsste ich das Trap-Schlagzeug rausholen, und das mache ich nicht. Inhaltlich werden sich viele Texte um unsere Gesellschaft drehen. Das Texten ist eine echte Herausforderung – aber derzeit einfach nur irgendwelche Liebesgeschichten zu erzählen, das kann ich mir nicht vorstellen.

„Wir werden eng beieinander stehen, wenn wir uns nicht mehr anstecken können“

Wie bist du bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Wir hatten das Glück, dass wir die letzte Tour gerade abgeschlossen hatten, als der Lockdown kam. Im Sommer sind einige Festivaltermine weggefallen. Ich habe ja mittlerweile eine Crew von bis zu 40 Leuten, mit denen ich eng zusammenarbeite. Die meisten haben glücklicherweise weitere Standbeine und kommen bisher halbwegs zurecht. Unser Busfahrer fährt jetzt für die Berliner Verkehrsbetriebe. Viele in der Musikbranche sind aber in großen Schwierigkeiten, und das darf die Politik nicht ignorieren. Ich hoffe aber, dass wir im Herbst wieder touren können. Und ich bin überzeugt, dass wir alle noch viel enger beieinander stehen werden, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr anstecken können.

