Braunschweig. Rolf Nohr ist Professor für Medienästhetik und Medienkultur an der HBK Braunschweig. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die kritische Diskursanalyse.

Fanden Sie die VW-Nummer von Böhmermann gut?

Ich schätze diese Art des unterhaltsamen Journalismus durchaus. Allerdings war mir die VW-Nummer zu sehr übers Knie gebrochen. Er hat in zu kurzer Zeit einen zu großen Bogen geschlagen von der NS-Zeit über die Produktion in Brasilien bis zum China-Geschäft. Andererseits war es eine Polemik, das ist das treffsicherste Stilmittel, wenn es nicht nur um Journalismus geht, sondern auch um Haltungsfragen. Und ich habe Sympathie für die Kritik, weil es darüber eine Diskussion geben muss.

Aufklärung für Aufgeklärte

Wobei die von Böhmermann erhobenen Vorwürfe ja nicht neu sind.

Es macht sicher einen Unterschied, ob ich zum 178.000. Mal die NS-Vergangenheit thematisiere, denn die hat VW gründlich aufgearbeitet – da steht man auf der Seite der vorbildlichen Firmen –, oder ob ich drängende aktuelle Fragen wie die Produktion in China vor diesem Hintergrund beleuchte, also eine tagesaktuelle Debatte mit einer historischen Einordnung unterfüttere. Böhmermanns These ist ja, dass es VW nicht kümmert, wenn an ihren Produktionsstätten Diktaturen herrschen. Ich muss seine Position nicht teilen, auch der Zuschauer muss das nicht. Böhmermann hat allerdings das Problem des „Preaching to the Converted“, also dass seine Zuschauer seine Haltung ohnehin teilen und seine Aufklärungsarbeit im weitesten Sinne auf bereits in seinem Sinne Aufgeklärte trifft.

Der Konzern äußert sich nicht zu Böhmermanns Auslassungen. Halten Sie das für richtig? Was würden Sie raten, wenn Sie PR-Berater von VW wären?

Den Ratschlag, erstmal ruhig zu bleiben, würde wohl jeder PR-Berater geben. Es ist sicher nicht sinnvoll, auf jede kurzfristige Erregung vor allem in den sozialen Medien zu reagieren, und jeder Sau, die am Nasenring durchs Dorf getrieben wird, eine andere Sau entgegenzutreiben. Man gießt da oft eher noch Öl ins Feuer. VW hat erst kürzlich eine negative Erfahrung gemacht, als man zu schnell auf die Empörung über einen als rassistisch wahrgenommenen Werbeclip für den Golf reagiert hat. Das geriet zum Bumerang.

Nur ein Dominosteinchen

Denken Sie, dass Böhmermanns Kritik konkrete Auswirkungen haben wird?

Dinge verändern sich, wenn ein gesellschaftliches Klima dafür da ist. Das war bei der Atomkraft so, beim Wehrdienst, es ist zur Zeit auch bei der Pandemie so. Es ist nie ein Einzelner oder ein einzelnes Ereignis, das den Umschwung bringt. Wir haben uns auch nicht nur wegen Fukushima von der Atomenergie verabschiedet. Es gibt stets einen allmählichen Wandel, es gibt Kipppunkte, politische Entscheidungsprozesse. Selbst wenn VW seine China-Politik ändern sollte, könnte Böhmermann sich das nicht 1:1 ans Revers heften, nur weil er der letzte war, der dazu etwas gesagt hat. Die öffentliche Meinung zu bestimmten Prozessen ist immer in Bewegung, sie ist variabel. Im Fall Böhmermann ist es nur ein kleines Dominosteinchen, das er umschnippt. Kann sein, das sich rasch etwas ändert, kann sein, dass es noch Äonen dauert.

Wie schätzen Sie den Schaden für den Konzern ein?

Der wirtschaftliche Schaden ist überhaupt nicht einzuschätzen. Es gab ja eine ganze Reihe von Fehlern bei öffentlichen Auftritten. Was der Dieselskandal allein gekostet hat, was jetzt die aktuelle Pandemie kostet, all das lässt sich nicht auseinanderrechnen.

Diesel-Skandal schadet mehr

Aber für das Image?

Schon möglich. Der Imagekern von VW besteht ja darin, dass die Deutschen an VW glauben, als ob es ihre eigene Marke wäre. Da ist es ja schon eine kognitive Diskrepanz, dass der Konzern nicht mehr nur in Deutschland und Mexiko produziert, sondern global. Da mag diese Kritik in Zusammenhang mit der Globalisierung und der Verlagerung von Arbeitsplätzen gerade in der Pandemie auf fruchtbaren Boden fallen. Da ist derzeit viel in Bewegung. Ich glaube allerdings,dass der Diesel-Skandal dem Image von VW mehr schadet als Böhmermann.

Warum?

Die Menschen assoziieren bei VW klassische deutsche Ingenieurs-Tugenden. Das gehört zum Agenda Setting. Ein VW gilt als solides Stück deutscher Autobaukunst. Dieses Image der Bodenständigkeit ist das Problem. Bodenständigkeit und Betrügerei passen nicht zusammen.

Souverän reagieren

Die Böhmermann-Kritik wird im Internet heftig diskutiert. Obwohl sie ja teilweise alte Skandale aufwärmt wie etwa auch Piëchs Rede vom Krieg. Wird ein Konzern so etwas nie wieder los? Wie lange wirkt das nach?

Einerseits heißt es: Das Internet vergisst nichts. Andererseits ist das schon ein bisschen komisch. Denn das Internet ist inzwischen so voll mit Krempel, dass man nicht mehr wegen eines missgünstigen Tweets den Betroffenen gleich an der nächsten Straßenlaterne aufhängt. Allerdings legt VW Wert darauf, ein Traditionsunternehmen zu sein. Wenn man sich auf die Tradition beruft, muss man auch mit deren negativen Aspekten leben. Da gibt es dann immer auch die spöttelnden Mahner, die nervig bohrend am Rand stehen. Und die haben ja auch ihre Berechtigung. Da sollte man als betroffenes Unternehmen auch mal souverän regieren: ,Okay, da ist was dran. Manches haben wir aufgearbeitet, manches abgespeichert, manches auch ein bisschen verdrängt. Danke für den Hinweis.’

Also auch eine Art PR-Strategie?

Warum nicht.

Diskussion wird wiederkommen

Aber werden solche Erregungen im Internet nicht auch immer unerheblicher?

Ja, die Peaks werden höher, die Kurven kürzer. Bei Böhmermann ist allerdings mehr im Spiel als nur ein Twitter-Geschrei. Er hat schon ein journalistisches Verständnis seines Jobs. Die Frage wird sein: Bleibt er an dem Thema dran? Folgt er der Spur? Wenn ja, wird dies auch VW noch länger beschäftigen. Und die Frage ist ja auch, wann der nächste Aufreger kommt. Selbst wenn VW das Werk in China schließen würde, würden sie ja nicht die Produktion in Wolfsburg entsprechend ausweiten. Sondern sie gingen in andere Länder wegen des dortigen Marktes oder der billigen Löhne. Da wird es neue Probleme geben. Und die Diskussion wird wieder aufflackern.

Also muss VW damit leben?

Pathetisch gesprochen: Im Grundgesetz steht, Eigentum verpflichtet. Das gilt nicht nur für Privatleute, sondern in besonderem Maße auch für Unternehmen. Je größer die Firma, desto größer die Verpflichtung. Daraus folgt, dass man Teil der öffentlichen Diskussionen ist. Das muss man aushalten.