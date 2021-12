Weihnachten 2021: Aschenbrödel, Sissi und Co. im TV - Das sind die Sendetermine

Weihnachten rückt immer näher und damit auch die Ausstrahlung beliebter Filmklassiker im Fernsehen

Egal ob "Kevin – Allein zu Haus" oder "Aschenbrödel": Weihnachtsfilme gehören bei vielen zum Festtags-Programm dazu

Auch 2021 laufen viele von ihnen im deutschen Fernsehen

Wir haben die Sendetermine einiger Weihnachtsklassiker für Sie aufgelistet

Wem es schwer fällt, dieses Jahr in Weihnachtsstimmung zu kommen, kann sich zumindest mit Filmklassikern an den Festtagen in Stimmung bringen. Die ersten Termine für die traditionellen Weihnachtsfilme stehen nämlich bereits fest. Wir haben den aktuellen Stand des weihnachtlichen TV-Programms von Märchen über Romanverfilmung bis zum Historienfilm zusammengetragen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" – Sendetermine 2021

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist der Klassiker unter den Filmen zu Weihnachten und sorgt jedes Jahr für Traum-Einschaltquoten. Entsprechend häufig läuft die deutsch-tschechische Koproduktion von 1973 im Fernsehen. Die öffentlichen rechtlichen Sender zeigen das Märchen des 2019 verstorbenen Regisseurs Vaclav Vorlicek sogar schon ab Ende November. Und selbst im Januar bekommt Aschenbrödel noch ihren Prinzen:

Montag, 20. Dezember: 3.35 Uhr, hr

Freitag, 24. Dezember: 8.20 Uhr, ORF1

Freitag, 24. Dezember: 12.10 Uhr, ARD

Freitag, 24. Dezember: 16.05 Uhr, NDR

Freitag, 24. Dezember: 16.35 Uhr, SRF1

Freitag, 24. Dezember: 18.50 Uhr, One

Freitag, 24. Dezember: 20.15 Uhr, WDR

Samstag, 25. Dezember: 9.55 Uhr, ARD

Samstag, 25. Dezember: 16.10 Uhr, MDR

Sonntag, 26. Dezember: 13.10 Uhr, SRF1

Sonntag, 26. Dezember: 16.40 Uhr, SWR

Samstag, 1. Januar: 14.30 Uhr, rbb

Sonntag, 2. Januar: 12 Uhr, KIKA

Donnerstag, 6. Januar: 8.05 Uhr, BR

Der Prinz (Pavel Travnicek) passt Aschenbrödel (Libuse Safrankova) im Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" den verlorenen Schuh an . Foto: dpa

Das "Aschenbrödel" kann auch per Streamingdienst geguckt werden, unter anderem haben es Netflix und Amazon Prime Video für Abonnenten im Angebot. Amazon geht in diesem Jahr zusätzlich mit einer Neuverfilmung des Klassikers an den Start: Es handelt sich um eine norwegische Produktion, die dort bekannte Sängerin Astrid Smeplass spielt die Hauptrolle.

"Der kleine Lord": Wann läuft der Weihnachtsfilm im TV?

„Der kleine Lord“mit Ricky Schroder und Alec Guinness. Foto: imago stock / imago/United Archives

Auch "Der kleine Lord" ist einer der Filme, die fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms sind. Die Romanverfilmung um den achtjährigen Cedric, der plötzlich erfährt, dass er zu einer britischen Adelsfamilie gehört, ist seit Jahrzehnten Kult. Lesen Sie hier: Warum "Der kleine Lord" zum Quotenphänomen wurde

Bisher stehen bisher allerdings nur ein Sendetermin fest:

Sonntag, 26. Dezember: 15.05 Uhr (Das Erste)

"Sissi" - Wann läuft die Trilogie im TV?

"Sissi" mit Romy Schneider gehört – zumindest in Mitteleuropa – zu den legendärsten Filmen des 20. Jahrhunderts. Die Trilogie um die österreichische Kaiserin „Sissi“ aus den 50er Jahren mit der beliebten und entzückenden jungen Schneider in der Hauptrolle läuft ebenfalls wie alle Jahre wieder zu den Festtagen im TV.

Die „Sissi“-Filme sind seit Jahrzehnten Kult. Foto: imago stock / imago images/Prod.DB

Die Sendetermine im Ersten:

"Sissi":

Freitag, 24. Dezember: 20.15 Uhr

Samstag, 25. Dezember: 15.25 Uhr

"Sissi – Die junge Kaiserin"

Samstag, 25. Dezember: 17.10 Uhr

"Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin"

Sonntag, 26. Dezember 2021: 16.45 Uhr

Zudem werden die Filme auch bei RTL und dem Bezahlsender Sky ausgestrahlt. RTL hat sich zudem an eine Neuauflage des Klassikers gewagt: Der Sender hat das Leben der österreichischen Kaiserin zu einer modernen Serie gemacht. Die neue Romy Schneider ist Dominique Devenport, der neue Karlheinz Böhm ist Jannik Schümann. Am 12. Dezember startet die Miniserie "Sisi" beim Streamingdienst RTL+ (später soll sie auch im RTL-Fernsehprogramm laufen).

Nicht nur RTL hat sich an das "Sissi" gewagt. Auch Netflix will Anfang 2022 eine Neuverfilmung veröffentlichen. Bis dahin sind die Filme im Angebot des Streamingdienst enthalten.

Lesen Sie hier: Warum Romy Schneiders Verhältnis zu den Deutschen so schwierig war

"Kevin – Allein zu Haus" im TV 2021

Auch die Filmreihe über Kevin McCallister, den der junge Macaulay Culkin 1991 zum ersten Mal zum Leben erweckte, gehört seither zu den Weihnachtsklassikern schlechthin. Der Streifen, in dem der freche Blondschopf über Weihnachten von seinen Eltern zu Hause vergessen wird, feiert in diesem Jahr sogar sein 30-jähriges Jubiläum. "Kevin – Allein zu Haus" wird auch 2021 die ganze Familie unterhalten.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist nur zwei Sendetermine für den Originalfilm bei Sat.1 bekannt:

Freitag, 24. Dezember 2021: 20.15 Uhr

Samstag, 25. Dezember 2021: 17.50 Uhr

“Kevin – Allein zu Haus“ läuft auch in diesem Jahr an Heiligabend. Foto: 20th Century Fox

Wie in den Jahren zuvor wird der Nachfolger "Kevin – Allein in New York" auch 2021 einen Tag später zur selben Zeit am selben Ort laufen.

Samstag, 25. Dezember: 20.15 Uhr

Sonntag, 26. Dezember: 17.25 Uhr

"Die Feuerzangenbowle": Sendetermine 2021

Seit vielen Jahren ist "Die Feuerzangenbowle" in der Weihnachtszeit im TV zu sehen und der Inbegriff für althergebrachte deutsche Unterhaltung. Auch 2021 dürfen sich die Fans des Kultfilms auf Ausstrahlungen freuen.

Das sind die Sendetermine im Überblick:

Freitag, 24. Dezember: 21.55 Uhr (ARD)

Samstag, 25. Dezember: 01.40 Uhr (ARD)

(jtb/bml)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de