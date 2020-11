Wolfenbüttel: Porträt der Mutter eines Widerstandskämpfers

Nun ja, ein bisschen verliebt ist die Autorin schon in ihre Heldin. Urte von Berg schreibt vom „segensreichen Wirken dieser starken und warmherzigen Person“ und schwärmt, als sei sie dabei gewesen: „Die liebevolle und selbstverständliche Art, wie Dorothy die Freundin ihres Sohnes in Kreisau aufnimmt, ist beglückend.“

Solch eine verehrende Nähe tut Biografien nicht immer gut. Doch die Autorin verschweigt Befremdlichkeiten in den Ansichten ihrer Heldin nicht. Etwa die Nähe der Südafrikanerin zur kruden „Christian Science“, der ihr Mann anhängt. Von Berg vermutet innereheliche Gründe. Auch war Dorothy begeistert vom Ersten Weltkrieg: „Die Ordnung und moralische Erhebung des Volkes ist das Fabelhafteste. Nie bin ich so begeistert von Deutschland wie jetzt.“

Einfühlsam

Im Wesentlichen beruft sich die Wolfenbüttelerin in ihrer einfühlsamen Biographie „Dorothy von Moltke“ auf Briefe, welche die Südafrikanerin vor allem an ihre Eltern schrieb. Passagen werden eingebettet in relativ knappe Erläuterungen historischer Zusammenhänge.

Und in den Briefen tritt uns in der Tat ein Mensch entgegen mit familiärer Fürsorglichkeit, sorgender Tatkraft und politischer Klarsicht, vor allem, was die Heraufkunft der braunen Barbarei betrifft. Eine Frau die berührend hin- und hergerissen erscheint zwischen dem privaten, wenn auch nicht ungetrübten Glück im Kreise ihrer Lieben, in schillernden Freundeskreisen mit Bohèmiens und Intellektuellen auf dem Gut Kreisau und der schwankenden, zunehmend verzweifelten Anteilnahme an jenem Volk, unter das sie geraten ist: den Deutschen.

Dorothy blieb lange fremd

Eher durch Zufall war sie in das niederschlesische Gut gekommen, hatte 1905 den Grafen Helmuth von Moltke geheiratet. Anschaulich beschreibt Urte von Berg die Annäherung und vermittelt so ein knappes Sittenbild: „Nach dem Abendessen und der ersten Runde Bridge schlug Helmuth Dorothy vor, mit ihr zu musizieren. So fanden sie zusammen, obwohl sie sich kaum verständigen konnten.“

Sie war fremd in Schlesien und blieb es lange, die anderen Adelsfamilien ließen sie das spüren. Urte von Berg: „Man blieb unter sich, heiratete oft in verwandte Familien hinein – eine Südafrikanerin als eine Gräfin Moltke war für viele eine schockierende Ausnahme.“

Dorothy selbst schreibt: „Jemand muss die Mauer der Traditionen und Vorurteile einreißen und die Luft der Freiheit hereinlassen, so dass sich Individualitäten (etwas, das beim Adel in Deutschland sehr fehlt) entwickeln können.“ Die Moltkes, so erfährt man, waren schon damals liberale Außenseiter.

Lieblingskind

An den Rand des Lichtkreises der deutschen Geschichte gerät Dorothy als Mutter ihres ältesten Sohnes Helmuth James – führender Kopf des Kreisauer Kreises im Widerstand gegen Hitler, im Januar 1945 hingerichtet. Ihr Lieblingskind. Schon im Internat übte er Widerstand gegen dumpfe Autoritäten und Mitläufertum. Dorothy bemängelt an ihm allenfalls „etwas zu viel jugendlichen Geltungstrieb“. Ansonsten: „Sehr lieb, so klug, so lebendig, so zuverlässig, so manierlich und sieht gut aus!“ Kurz: „Ich schnurre vor Behagen!“

Dorothy starb 1935 im Alter von 51 Jahren, so dass es ihr, wie Urte von Berg formuliert, „erspart blieb, den Tod ihres Sohnes am Galgen in Plötzensee erleben zu müssen.“ Da hat sie wohl recht. Es hätte dieser stolzen, emphatischen Mutter das Herz aus dem Leib gerissen.

Leiden an der Politik

Was aber die Biographie über die historischen Verstrickungen hinaus bis heute interessant macht, ist der Blick von sehr weit außen, welchen Dorothy auf die Deutschen zu Beginn des Jahrhunderts wirft. Als Tochter eines liberal-fortschrittlichen südafrikanischen Juristen und Politikers urteilt sie zuweilen hart: „Die politische Dummheit der deutschen Konservativen, der ehemaligen ,herrschenden Klasse’, ist zum Heulen.“

Sie scheint regelrecht an der Politik zu leiden. 1932 schreibt sie: „Die Politik scheint eine Krankheit in Deutschland zu sein.“ Und wenn sie 1934 über Intrigen und Korruption an der Spitze notiert: „Die anständigen Nazis (und davon gibt es viele) sind so deprimiert...“, dann mag das zeigen, wie sehr sie mit dem Volk hadert, das sie liebt und verachtet zugleich.

Eine widersprüchliche, ebenso merk- wie liebenswürdige Frau. Ein lesenswertes Buch.

Urte von Berg: „Dorothy von Moltke – eine Biographie“. Wallstein-Verlag, 248 Seiten, 29 Abbildungen, 24,90 Euro.